El Real Madrid entrenador del equipo José Mourinho ha respondido con firmeza a los rumores de traspasos en torno al club, anunciando que no habrá cambios en la plantilla.

«No necesito nuevos jugadores»

El técnico portugués destacó su plena satisfacción con el equipo actual, señalando que no desea ni nuevas incorporaciones ni salidas:

«En el Real no hay ningún jugador que no quiera tener aquí. No quiero comprar a nadie y no quiero que nadie se vaya. Las puertas están cerradas. No hay nada que inventar, porque no necesito nuevos jugadores», cita José Mourinhosegún las palabras recogidas por Madrid Xtra .

Los fichajes estivales del Real y la situación actual en La Liga

La directiva del club logró reforzar la plantilla con varios jugadores destacados durante el mercado de verano. En particular, se unieron a los madrileños:

Bernardo Silva

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries

Carlos Espí

Marc Cucurella

Ousmane Diomande

Equipo Posición en el campeonato español Puntos acumulados FC Barcelona 1.ª posición (líder) 36 puntos Real Madrid 2.ª posición 33 puntos

¿Crees que la decisión de José Mourinho de renunciar a los fichajes invernales es acertada o necesita el Real refuerzos para alcanzar al FC Barcelona?

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