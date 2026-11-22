El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, comentó los detalles del partido, el cansancio físico de los jugadores y la fortaleza mental del equipo tras una difícil victoria (2-1) ante el Celta en la jornada 13 de La Liga.

«El cansancio físico también afecta a la mente»

El técnico portugués destacó que los jugadores que regresaron de las concentraciones con sus selecciones no tuvieron suficiente tiempo para recuperarse:

«El partido fue muy difícil. Esto se debe, ante todo, a la actuación del Celta. Saben muy bien cómo defender, controlar el balón y resistir a un rival que busca la victoria. Además, muchos de nuestros jugadores no estaban en buenas condiciones. Algunos regresaron el jueves, no durmieron el miércoles y pasaron horas en el avión. El cansancio físico también afecta al estado mental. El primer pase de Konaté en el partido se fue fuera del campo.» — José Mourinho

Arda Güler, Bellingham y la presión de la grada

Mourinho elogió a los jóvenes líderes que dieron todo a pesar del cansancio en los últimos minutos, logrando la novena victoria consecutiva del equipo:

«Pero también hay aspectos positivos. Uno de ellos es el deseo y la tenacidad de nuestros jugadores por ganar. Al final del partido, aunque Arda Güler y Jude Bellingham estaban muy cansados, dieron todo su esfuerzo. Tras empatar, el juego se convirtió en una lucha de pérdidas y recuperaciones de balón. Lo más importante es que al final conseguimos los puntos. Uno de los aspectos importantes de la segunda parte fue que intensificamos la presión y recuperamos el balón rápidamente tras perderlo. Es una cuestión de mentalidad. Tenemos un equipo fuerte capaz de luchar contra las dificultades. No es fácil ir perdiendo y escuchar los silbidos de la grada. Hemos ganado 9 partidos seguidos y el martes conseguiremos nuestra próxima victoria.»

Aspectos clave del partido Real Madrid - Celta (2-1)

Estadísticas Detalles y análisis de Mourinho Competición y resultado La Liga, jornada 13 — Real Madrid 2-1 Celta Racha de victorias El Real Madrid en todas las competiciones 9 victorias consecutivas logradas Dificultad principal Falta de sueño y cansancio de vuelo en los jugadores internacionales Mención especial Lucharon hasta el final a pesar del cansancio Arda Güler y Jude Bellingham Giro táctico Presión alta intensificada en la 2ª parte y recuperación rápida del balón Próximo encuentro Martes (Mourinho apunta a la 10ª victoria consecutiva)

¿Crees que la racha de 9 victorias del Real Madrid de José Mourinho continuará en el partido del martes?

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