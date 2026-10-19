Se anuncian los futbolistas más ricos de la temporada 2026/2027 — Cristiano Ronaldo es el líder absoluto

La prestigiosa revista financiera mundial Forbes ha publicado su ranking de los futbolistas con mayores ingresos para la temporada 2026/2027. El delantero del club saudí Al-Nassr, de 41 años, Cristiano Ronaldo ha consolidado una vez más su estatus como el deportista mejor pagado del planeta.

Se espera que los ingresos totales anuales de la estrella portuguesa alcancen la asombrosa cifra de 300 millones de dólares, lo que supone el doble de la cifra de su eterno rival, Lionel Messi.

El imperio financiero de Ronaldo: ¿de dónde viene el dinero?

Para calcular los ingresos de los deportistas, los analistas de Forbes tuvieron en cuenta no solo el contrato oficial con el club, sino también los acuerdos comerciales fuera del campo:

Pago récord del Al-Nassr: El salario anual y los bonos adicionales de Ronaldo en el club saudí suman un total de 250 millones de dólares; Publicidad y negocios personales:

Los contratos de patrocinio fuera del fútbol, las marcas personales y las inversiones generan al goleador portugués otros 50 millones de dólares de beneficio neto; Apartado de la selección:

Cabe señalar que, recientemente, Ronaldo, de 41 años, fue apartado temporalmente de los partidos de la selección nacional de Portugal por abandonar la concentración sin permiso oficial, aunque esto no afectó en absoluto su valor comercial. Ranking Forbes: Los 10 futbolistas mejor pagados

El top 10 de las estrellas del fútbol mundial con mayores ingresos es el siguiente:

Cristiano Ronaldo

(Al-Nassr) — 300 millones de dólares; Lionel Messi (Inter Miami) — 145 millones de dólares; Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 millones de dólares; Erling Haaland ( Manchester City) — 85 millones de dólares;Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 millones de dólares; Lamine Yamal (FC Barcelona) — 55 millones de dólares; Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 millones de dólares; Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 millones de dólares; Harry Kane (Bayern Múnich) — 42 millones de dólares; Mohamed Salah (Trabzonspor) — 40 millones de dólares. Como muestra la lista, la liga de Arabia Saudí y la MLS de EE. UU. demuestran una vez más que no se quedan atrás respecto a los grandes clubes europeos en cuanto a salarios pagados a sus estrellas.

Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, Saudiya Arabistoni ligasi va AQSHning MLS chempionati o‘z yulduzlariga katta maosh to‘lash bo‘yicha Yevropaning grand klublaridan aslo qolishmasligini yana bir bor isbotlamoqda.