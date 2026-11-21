Ronaldo marca y falla un penalti: Al-Nassr pierde 1-3
Cristiano Ronaldo anotó para poner en ventaja a Al-Nassr, pero esta vez el gol de la estrella portuguesa no bastó para darle la victoria a su equipo. Arabia Saudita En la jornada 13 del campeonato, Al-Ahli derrotó a Al-Nassr por 3-1 en casa. El club de Yeda remontó en la segunda parte para sumar tres puntos vitales.
Ronaldo abrió el marcador pero falló un penalti
Al-Nassr, que comenzó el encuentro con intensidad, abrió el marcador en el minuto 14 gracias a Cristiano Ronaldo. Este fue el gol número 986 en la carrera profesional del futbolista portugués.
Sin embargo, Ronaldo tuvo otra oportunidad en la primera parte. En el minuto 18, Al-Nassr dispuso de un penalti, pero Cristiano no pudo aprovecharlo. De este modo, los visitantes no lograron ampliar su ventaja, dando al rival la oportunidad de volver al partido.
Al-Ahli empató al final de la primera parte
El equipo de Yeda logró igualar el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad. En el minuto 45+1, Galeno marcó para poner el 1-1 en el electrónico.
En la segunda parte, los locales tomaron la iniciativa y marcaron los goles necesarios para la victoria.
En el minuto 71, Ivan Toney puso a Al-Ahli por delante desde el punto de penalti. Cuatro minutos después, en el minuto 75, Ibañez marcó para establecer el 3-1 definitivo.
En el tiempo restante, Al-Nassr no pudo cambiar el resultado y el encuentro terminó con la victoria de los locales.
Cambios en la tabla de posiciones
Con esta victoria, Al-Ahli alcanza los 24 puntos y asciende a la cuarta posición de la Saudi Pro League.
Al-Nassr se mantiene tercero con 28 puntos. A pesar del gol de Ronaldo, el equipo no pudo sumar puntos en esta jornada.
Saudi Pro League. Jornada 13
Al-Ahli – Al-Nassr 3-1
Goles: Galeno, 45+1; Toney, 71 (penalti); Ibañez, 75 – Ronaldo, 14.
Al-Ahli: Mendy, Battya, Demiral, Ibañez, Trincão, Al-Johani, Atangana, Balobaid, Spertsyan (Al-Buraikan, 81), Galeno, Toney.
Al-Nassr: Bento, Awad, Iñigo Martínez, Simakan, Ângelo (Ghareeb, 87), Al-Khaibari (Coman, 72), Boushal, Al-Hamdan, Samu Costa, Félix, Ronaldo.
Penalti fallado: Ronaldo, minuto 18.
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