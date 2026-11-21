Cristiano Ronaldo anotó para poner en ventaja a Al-Nassr, pero esta vez el gol de la estrella portuguesa no bastó para darle la victoria a su equipo. Arabia Saudita En la jornada 13 del campeonato, Al-Ahli derrotó a Al-Nassr por 3-1 en casa. El club de Yeda remontó en la segunda parte para sumar tres puntos vitales.

Ronaldo abrió el marcador pero falló un penalti

Al-Nassr, que comenzó el encuentro con intensidad, abrió el marcador en el minuto 14 gracias a Cristiano Ronaldo. Este fue el gol número 986 en la carrera profesional del futbolista portugués.

Sin embargo, Ronaldo tuvo otra oportunidad en la primera parte. En el minuto 18, Al-Nassr dispuso de un penalti, pero Cristiano no pudo aprovecharlo. De este modo, los visitantes no lograron ampliar su ventaja, dando al rival la oportunidad de volver al partido.