Una noticia inesperada ha surgido para los aficionados al fútbol antes del choque central entre Pakhtakor y Al-Nassr en Taskent, en el marco de la Liga de Campeones Élite de la AFC. La famosa estrella saudí Cristiano Ronaldo en Uzbekistánse perderá el encuentro.

Según el medio saudí « Addiriyah », el entrenador del equipo, Ange Postecoglou, ha decidido no incluir al goleador portugués en la convocatoria antes del viaje a Taskent.

Razón de la decisión: calendario apretado y gestión de cargas

Aunque no se ha revelado una razón médica oficial sobre la ausencia de la estrella portuguesa, los expertos lo explican mediante los siguientes factores:

Calendario denso: Al-Nassr juega actualmente con un calendario muy apretado en la Saudi Pro League y en torneos continentales. El cuerpo técnico tomó esta medida para dar descanso a los líderes clave y gestionar las fuerzas;

Intensa carrera en el campeonato local: El club de Riad está inmerso en la lucha por el título nacional y se consideró crucial proteger a Ronaldo de los largos vuelos y la fatiga innecesaria antes de los compromisos importantes.

El rendimiento de Al-Nassr en la liga saudí

El gigante de Riad está teniendo un desempeño muy sólido en el campeonato nacional:

9 victorias en 11 partidos: Los pupilos de Ange Postecoglou han ganado 9 de las 11 jornadas disputadas desde el inicio de la temporada;

Puntos perdidos: El equipo solo ha perdido contra Al-Ittihad en lo que va de temporada y registró un empate contra Al-Khaleej en otra jornada;

Situación en la tabla: Actualmente, el equipo ocupa la 2ª posición con 28 puntos. El líder del torneo, Al-Qadsiah, tiene la misma cantidad de puntos, y la carrera por el título ha entrado en una fase intensa.

Aunque los aficionados al fútbol de Taskent esperaban con gran entusiasmo la actuación de la leyenda Cristiano Ronaldo en el estadio central de Pakhtakor, el club saudí se prepara para ofrecer una seria resistencia en la capital uzbeka con el resto de sus estrellas.