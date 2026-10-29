El malentendido sobre la autoría del segundo gol en el partido de la Saudi Pro League entre Al-Nassr y Al-Faisaly ha sido resuelto oficialmente. La situación, interpretada inicialmente de forma distinta por organismos internacionales y locales, fue revisada minuciosamente por una comisión especial.

Las investigaciones confirmaron que el gol no fue en propia puerta, sino que pertenece a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, y que legalmente se le atribuye a su cuenta personal.

Origen del conflicto y revisión de la comisión

Los debates en torno a esta situación surgieron por las siguientes razones:

Contradicción entre la FIFA y los registros del campeonato: Tras finalizar el encuentro, el acta oficial de la liga saudí otorgó el gol al artillero portugués, pero el sistema de la FIFA lo registró inicialmente como un autogol del rival;

Intervención de la comisión de reglas: Según informó el periodista e insider Abdulaziz Al-Muraysel, la comisión especial de la Pro League, encargada de supervisar el cumplimiento de las normas, revisó detalladamente la jugada desde todos los ángulos de las cámaras;

Conclusión oficial: Los miembros de la comisión determinaron que la trayectoria del balón y el remate final correspondían al delantero, completando así todos los trámites oficiales para otorgar el gol a Ronaldo;

Notificación al jugador: Según la fuente, la decisión oficial fue comunicada personalmente a Cristiano Ronaldo.

Hito histórico: 982 goles en su carrera

Esta decisión oficial acerca a la estrella portuguesa a sus registros históricos:

Estadísticas actualizadas: Gracias a la validación de este gol, el número de goles oficiales en la carrera profesional deCristiano Ronaldo ha llegado a 982; unidades;

Camino a los 1000 goles: Al delantero solo le faltan 18 goles para alcanzar la cifra mítica de 1000 tantos en la historia del fútbol;

Importancia para Al-Nassr: Cada gol no solo refuerza la posición del club en la liga, sino que también contribuye a elevar el prestigio del fútbol saudí a nivel mundial.

Cristiano Ronaldo sigue actuando en el campo no solo por la victoria de su equipo, sino también con el objetivo de establecer un récord inigualable en los anales del fútbol mundial.