¿Por qué Cristiano Ronaldo no vino a Taskent? El entrenador del Al-Nassr explica el motivo

·17·Deportes
¿Por qué Cristiano Ronaldo no vino a Taskent? El entrenador del Al-Nassr explica el motivo

En el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, Taskent se prepara para albergar otra gran noche de fútbol. Antes del partido contra el equipo estelar saudí Al-Nassr, el entrenador Ange Postecoglou participó en una conferencia de prensa y compartió sus opiniones sobre temas importantes.

El experimentado técnico australiano habló sobre la complejidad del partido contra el equipo Pakhtakor de Taskent, la razón de la ausencia de Cristiano Ronaldo en su visita a Taskent y expuso los planes de su equipo. El encuentro comenzará mañana, el 2 de noviembre a las 18:45 en el estadio central de Pakhtakor.

La amenaza y el análisis de Pakhtakor contra los clubes saudíes

Ange Postecoglou destacó que ha estudiado seriamente al rival y se centró en los aspectos peligrosos de los «Leones»:

  • Agresividad ofensiva: El potencial ofensivo de Pakhtakor fue valorado positivamente. Son capaces de presionar a cualquier rival en su propio campo;

  • Empates contra los grandes clubes saudíes: El hecho de que el club uzbeko haya mostrado un juego intransigente y sumado puntos contra los dos equipos saudíes anteriores fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Al-Nassr;

  • Énfasis en su propio juego: Independientemente del análisis del rival, Postecoglou señaló que sus jugadores se mantendrán fieles a su estilo y filosofía.

¿Por qué no vino Ronaldo? Rotación y partido importante en el campeonato nacional

El tema principal que interesa a millones de aficionados uzbekos — la ausencia de la estrella mundial Cristiano Ronaldo en la plantilla fue explicada detalladamente por el entrenador:

  • Calendario apretado y rotación: Aunque el equipo cuenta con suficientes jugadores, se tomó la decisión de dar descanso a Ronaldo y a varios otros titulares debido al calendario extremadamente ajustado;

  • Partido decisivo en la liga: El hecho de que el equipo tenga un enfrentamiento muy importante en la Saudi Pro League el viernes también motivó esta decisión;

  • Velocidad y estabilidad: Se destacó que el juego del equipo está mejorando tras las fechas FIFA, y aunque hubo dificultades relacionadas con la humedad y la adaptación al inicio de la temporada, ahora se está logrando una estabilidad sistémica.

Información sobre el partido:

  • Competición: Liga de Campeones de Élite de la AFC, 4ª jornada

  • Encuentro: Pakhtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudita)

  • Fecha y hora: 2 de noviembre, 18:45 (hora de Taskent)

  • Estadio: Estadio central de Pakhtakor, Taskent

Liga de Campeones de la AFCPakhtakorAl-NassrCristiano RonaldoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronaldo no vendrá a Taskent: la estrella de Al-Nassr se perderá el partido contra PakhtakorRonaldo no vendrá a Taskent: la estrella de Al-Nassr se perderá el partido contra Pakhtakor30 octubre 22:29Contra Pakhtakor: Cristiano Ronaldo llega a Taskent en un estado de forma récordContra Pakhtakor: Cristiano Ronaldo llega a Taskent en un estado de forma récord30 octubre 07:08Al-Nassr llega a Taskent: ¿Por qué Cristiano Ronaldo y 2 estrellas no jugarán contra Pakhtakor?Al-Nassr llega a Taskent: ¿Por qué Cristiano Ronaldo y 2 estrellas no jugarán contra Pakhtakor?Ayer 23:18Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio PakhtakorFiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio Pakhtakor29 octubre 20:59Un triplete fenomenal de Ronaldo: Al-Nassr gana en un partido de 8 golesUn triplete fenomenal de Ronaldo: Al-Nassr gana en un partido de 8 goles30 octubre 07:00Fin del debate entre la FIFA y la Saudi Pro League: el polémico gol de Cristiano Ronaldo es validado oficialmenteFin del debate entre la FIFA y la Saudi Pro League: el polémico gol de Cristiano Ronaldo es validado oficialmente29 octubre 22:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis