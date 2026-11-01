¿Por qué Cristiano Ronaldo no vino a Taskent? El entrenador del Al-Nassr explica el motivo

En el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, Taskent se prepara para albergar otra gran noche de fútbol. Antes del partido contra el equipo estelar saudí Al-Nassr, el entrenador Ange Postecoglou participó en una conferencia de prensa y compartió sus opiniones sobre temas importantes.

El experimentado técnico australiano habló sobre la complejidad del partido contra el equipo Pakhtakor de Taskent, la razón de la ausencia de Cristiano Ronaldo en su visita a Taskent y expuso los planes de su equipo. El encuentro comenzará mañana, el 2 de noviembre a las 18:45 en el estadio central de Pakhtakor.

La amenaza y el análisis de Pakhtakor contra los clubes saudíes

Ange Postecoglou destacó que ha estudiado seriamente al rival y se centró en los aspectos peligrosos de los «Leones»:

Agresividad ofensiva: El potencial ofensivo de Pakhtakor fue valorado positivamente. Son capaces de presionar a cualquier rival en su propio campo;

Empates contra los grandes clubes saudíes: El hecho de que el club uzbeko haya mostrado un juego intransigente y sumado puntos contra los dos equipos saudíes anteriores fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Al-Nassr;

Énfasis en su propio juego: Independientemente del análisis del rival, Postecoglou señaló que sus jugadores se mantendrán fieles a su estilo y filosofía.

¿Por qué no vino Ronaldo? Rotación y partido importante en el campeonato nacional

El tema principal que interesa a millones de aficionados uzbekos — la ausencia de la estrella mundial Cristiano Ronaldo en la plantilla fue explicada detalladamente por el entrenador:

Calendario apretado y rotación: Aunque el equipo cuenta con suficientes jugadores, se tomó la decisión de dar descanso a Ronaldo y a varios otros titulares debido al calendario extremadamente ajustado;

Partido decisivo en la liga: El hecho de que el equipo tenga un enfrentamiento muy importante en la Saudi Pro League el viernes también motivó esta decisión;

Velocidad y estabilidad: Se destacó que el juego del equipo está mejorando tras las fechas FIFA, y aunque hubo dificultades relacionadas con la humedad y la adaptación al inicio de la temporada, ahora se está logrando una estabilidad sistémica.

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