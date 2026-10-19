Los judokas uzbekos terminan el torneo internacional de Aktau con 13 medallas

En la ciudad kazaja de Aktau, el prestigioso torneo de judo «Aktau Asian Open 2026» ha llegado a su fin.

Durante dos días de intensos y reñidos combates, los miembros del equipo nacional de Uzbekistán demostraron una gran destreza, asegurándose un lugar destacado en la clasificación general. Nuestros compatriotas ganaron 5 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce, un total de 13 medallas .

Cabe destacar que nuestros atletas, campeones en sus respectivas categorías de peso, sumaron valiosos 100 puntos a su cuenta para el ranking mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF).

Podio de oro: Líderes y nuevos nombres

En nuestro equipo nacional, 5 de nuestros judokas vencieron a todos sus rivales para ganar el premio principal del torneo:

Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): se convirtió en campeona en la categoría más ligera gracias a sus movimientos rápidos y precisos;

Diyora Keldiyorova (-52 kg): la estrella mundial y olímpica demostró una vez más que no tiene rival en su categoría, regalando a los aficionados una victoria contundente;

Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): se hizo con la medalla de oro en una disputada final masculina;

Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): mostró una técnica superior en la categoría de peso pesado para ocupar lo más alto del podio;

Muhammadali Tangriyev (+100 kg): aportó la quinta medalla de oro a nuestro equipo con una dominación total entre los pesos pesados.

Plata y bronce: Feroz competencia y puestos de honor

Además, otros 8 de nuestros judokas se situaron entre los medallistas:

Medallistas de plata: Shinar Ibrayeva (-78 kg); Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

Medallistas de bronce: Halimajon Qurbonova (-48 kg); Muhayyo Ahmatova (-57 kg); Sarvinoz Husanova (-63 kg); Farangiz Hojiyeva (-70 kg); Azizbek Avazmurodov (-90 kg); Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).



Estas 13 medallas y los puntos de ranking obtenidos en los tatamis de Aktau han demostrado una vez más el prestigio de la escuela de judo uzbeka en el ámbito internacional.