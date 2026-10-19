Los judokas uzbekos terminan el torneo internacional de Aktau con 13 medallas

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Los judokas uzbekos terminan el torneo internacional de Aktau con 13 medallas

En la ciudad kazaja de Aktau, el prestigioso torneo de judo «Aktau Asian Open 2026» ha llegado a su fin.

Durante dos días de intensos y reñidos combates, los miembros del equipo nacional de Uzbekistán demostraron una gran destreza, asegurándose un lugar destacado en la clasificación general. Nuestros compatriotas ganaron 5 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce, un total de 13 medallas .

Cabe destacar que nuestros atletas, campeones en sus respectivas categorías de peso, sumaron valiosos 100 puntos a su cuenta para el ranking mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF).

Podio de oro: Líderes y nuevos nombres

En nuestro equipo nacional, 5 de nuestros judokas vencieron a todos sus rivales para ganar el premio principal del torneo:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): se convirtió en campeona en la categoría más ligera gracias a sus movimientos rápidos y precisos;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): la estrella mundial y olímpica demostró una vez más que no tiene rival en su categoría, regalando a los aficionados una victoria contundente;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): se hizo con la medalla de oro en una disputada final masculina;

  • Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): mostró una técnica superior en la categoría de peso pesado para ocupar lo más alto del podio;

  • Muhammadali Tangriyev (+100 kg): aportó la quinta medalla de oro a nuestro equipo con una dominación total entre los pesos pesados.

Plata y bronce: Feroz competencia y puestos de honor

Además, otros 8 de nuestros judokas se situaron entre los medallistas:

  • Medallistas de plata:

    • Shinar Ibrayeva (-78 kg);

    • Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

  • Medallistas de bronce:

    • Halimajon Qurbonova (-48 kg);

    • Muhayyo Ahmatova (-57 kg);

    • Sarvinoz Husanova (-63 kg);

    • Farangiz Hojiyeva (-70 kg);

    • Azizbek Avazmurodov (-90 kg);

    • Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).

Estas 13 medallas y los puntos de ranking obtenidos en los tatamis de Aktau han demostrado una vez más el prestigio de la escuela de judo uzbeka en el ámbito internacional.

Aktau Asian Open 2026Equipo de Judo de UzbekistánPuntos IJFMedallistas de Judo UzbekoJudo Internacional
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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