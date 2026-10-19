Los judokas uzbekos terminan el torneo internacional de Aktau con 13 medallas
En la ciudad kazaja de Aktau, el prestigioso torneo de judo «Aktau Asian Open 2026» ha llegado a su fin.
Durante dos días de intensos y reñidos combates, los miembros del equipo nacional de Uzbekistán demostraron una gran destreza, asegurándose un lugar destacado en la clasificación general. Nuestros compatriotas ganaron 5 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce, un total de 13 medallas .
Cabe destacar que nuestros atletas, campeones en sus respectivas categorías de peso, sumaron valiosos 100 puntos a su cuenta para el ranking mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF).
Podio de oro: Líderes y nuevos nombres
En nuestro equipo nacional, 5 de nuestros judokas vencieron a todos sus rivales para ganar el premio principal del torneo:
Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): se convirtió en campeona en la categoría más ligera gracias a sus movimientos rápidos y precisos;
Diyora Keldiyorova (-52 kg): la estrella mundial y olímpica demostró una vez más que no tiene rival en su categoría, regalando a los aficionados una victoria contundente;
Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): se hizo con la medalla de oro en una disputada final masculina;
Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): mostró una técnica superior en la categoría de peso pesado para ocupar lo más alto del podio;
Muhammadali Tangriyev (+100 kg): aportó la quinta medalla de oro a nuestro equipo con una dominación total entre los pesos pesados.
Plata y bronce: Feroz competencia y puestos de honor
Además, otros 8 de nuestros judokas se situaron entre los medallistas:
Medallistas de plata:
Shinar Ibrayeva (-78 kg);
Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).
Medallistas de bronce:
Halimajon Qurbonova (-48 kg);
Muhayyo Ahmatova (-57 kg);
Sarvinoz Husanova (-63 kg);
Farangiz Hojiyeva (-70 kg);
Azizbek Avazmurodov (-90 kg);
Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).
Estas 13 medallas y los puntos de ranking obtenidos en los tatamis de Aktau han demostrado una vez más el prestigio de la escuela de judo uzbeka en el ámbito internacional.
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