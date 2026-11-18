Mañana comenzarán oficialmente las competiciones del Campeonato Mundial Juvenil de Judo en el complejo «Olympic City» de nuestra capital. Antes de este prestigioso torneo mundial, organizado por primera vez en Uzbekistán, se llevó a cabo la ceremonia de sorteo para los 574 atletas provenientes de 78 países.

Organización de alto nivel y presencia de autoridades

En la ceremonia oficial de sorteo participaron el Ministro de Deportes de la República de Uzbekistán, Adham Ikramov, el Secretario General del Comité Olímpico Nacional, Oybek Kasimov, el presidente de la Federación de Judo de Uzbekistán y vicepresidente de la Unión Asiática de Judo, Azizjon Kamilov, así como funcionarios de la Federación Internacional de Judo (IJF).

Los responsables destacaron que se han preparado todas las condiciones al más alto nivel para este primer campeonato mundial juvenil organizado por nuestro país, deseando éxito a todos los participantes en sus intensos combates sobre el tatami.

Resultados del sorteo para el equipo nacional de Uzbekistán

Equipo masculino:

Categoría de peso Representante de Uzbekistán Oponente(s) inicial(es) -60 kg Dilshod Karimov Ganador de Raffaele Sodano (Italia) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong) -60 kg Arapbay Daurbayev Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkmenistán) -60 kg Muhammadjon Masharipov Ganador de Sun Jia Hao (China) / Nazar Batirov (Turkmenistán) -66 kg Asadbek Misirov Ganador de Batirxan Assanaliyev (España) / Rolan Kairgali (Kazajistán) -66 kg Izzatbek Ro‘zimatov Roman Kuznetsov (Bielorrusia) -73 kg Muhriddin Ma’rufov Nikolas Gkinis (Grecia) -73 kg Inoyat Telmanov Ganador de Ali Al-Shammari (Kuwait) / Konstantinos Saparas (Grecia) -81 kg Kamronbek Qodirov Ganador de Mehdi Abbasov (Azerbaiyán) / Edoardo Russo (Italia) -81 kg Sa’dulla Ravshanov Taichi Okudo (Japón) -90 kg Dilshod Nashirov Aslan Kotsoyev (Azerbaiyán) -90 kg Behruzbek Rustamboyev Mohammad Almazaydeh (Jordania) -90 kg Inomjon Bahodirov Nikolas Zadvinskiy (EE. UU.) -100 kg Muhammadali Sa’dullayev Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolia) -100 kg Muhammadobid Mahmarayimov Tomoya Takeshita (Japón) +100 kg Fazliddin Rafiqov Ganador de Oleg Fesenko (Ucrania) / Stefan Kovinich (Montenegro) +100 kg Alibek Durdiyev Bayek Jong Vu (República de Corea)

Equipo femenino:

Categoría de peso Representante de Uzbekistán Oponente(s) inicial(es) -48 kg Laziza Haydarova Rama Alhalayleh (Jordania) -48 kg Zarina Jamalova Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong) -52 kg Sabina Azamatova Ol Iroha (Japón) -52 kg Nargiza Do‘stmamatova Madina Qurbonzoda (Tayikistán) -57 kg Maftuna Ahmedova Tibo Xayden (Canadá) -57 kg Rayhona Mamatova Ganador de Gil Perri (Israel) / Marlen Shinvold (Austria) -57 kg Mohinur Allaberganova Ganador de Varvara Kuchar (Lituania) / Luka Veg (Hungría) -63 kg Nigina Saparboyeva Ganador de Mubarak Menas (Jordania) / Honoka Kimura (Japón) -63 kg Dinora Samandarova Emili Daniela (EE. UU.) -63 kg Parizoda Yo‘ldosheva Ivett Fuentes (Venezuela) -70 kg Poshshajon Jumaboyeva Ganador de Marta Navikayte (Lituania) / Yang Yuan Ji (China) -70 kg Durdona Tursunova Ganador de Renata Sandoval (México) / Diana Benkova (Polonia) -78 kg Marjona Ko‘chimova Ganador de Zina Shreyber (Alemania) / Lyusi Ruller (Francia) -78 kg Shoira Aminova Akmarjan Turdajiyeva (República Kirguisa) +78 kg Zarina Bobonazarova Li Seung Jin (República de Corea) +78 kg Yulianna Shubladze Tomoka Inoue (Japón)

(Nota: En la lista oficial proporcionada, la categoría de peso de Asadbek Misirov e Izzatbek Ro‘zimatov aparece como -60 kg por razones técnicas, pero de acuerdo con el reglamento de la competición, este dúo competirá en la categoría de -66 kg).

¿Cuántas medallas de oro crees que ganarán los jóvenes judocas uzbekos en la clasificación general durante este campeonato mundial en el Olympic City de Tashkent?

¡Deja tus pronósticos y buenos deseos en los comentarios y comparte los resultados del sorteo de nuestros representantes con los fanáticos del judo!