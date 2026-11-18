Se realizó el sorteo del Campeonato Mundial Juvenil de Judo en Tashkent
Mañana comenzarán oficialmente las competiciones del Campeonato Mundial Juvenil de Judo en el complejo «Olympic City» de nuestra capital. Antes de este prestigioso torneo mundial, organizado por primera vez en Uzbekistán, se llevó a cabo la ceremonia de sorteo para los 574 atletas provenientes de 78 países.
Organización de alto nivel y presencia de autoridades
En la ceremonia oficial de sorteo participaron el Ministro de Deportes de la República de Uzbekistán, Adham Ikramov, el Secretario General del Comité Olímpico Nacional, Oybek Kasimov, el presidente de la Federación de Judo de Uzbekistán y vicepresidente de la Unión Asiática de Judo, Azizjon Kamilov, así como funcionarios de la Federación Internacional de Judo (IJF).
Los responsables destacaron que se han preparado todas las condiciones al más alto nivel para este primer campeonato mundial juvenil organizado por nuestro país, deseando éxito a todos los participantes en sus intensos combates sobre el tatami.
Resultados del sorteo para el equipo nacional de Uzbekistán
Equipo masculino:
Categoría de peso
Representante de Uzbekistán
Oponente(s) inicial(es)
-60 kg
Dilshod Karimov
Ganador de Raffaele Sodano (Italia) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong)
-60 kg
Arapbay Daurbayev
Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkmenistán)
-60 kg
Muhammadjon Masharipov
Ganador de Sun Jia Hao (China) / Nazar Batirov (Turkmenistán)
-66 kg
Asadbek Misirov
Ganador de Batirxan Assanaliyev (España) / Rolan Kairgali (Kazajistán)
-66 kg
Izzatbek Ro‘zimatov
Roman Kuznetsov (Bielorrusia)
-73 kg
Muhriddin Ma’rufov
Nikolas Gkinis (Grecia)
-73 kg
Inoyat Telmanov
Ganador de Ali Al-Shammari (Kuwait) / Konstantinos Saparas (Grecia)
-81 kg
Kamronbek Qodirov
Ganador de Mehdi Abbasov (Azerbaiyán) / Edoardo Russo (Italia)
-81 kg
Sa’dulla Ravshanov
Taichi Okudo (Japón)
-90 kg
Dilshod Nashirov
Aslan Kotsoyev (Azerbaiyán)
-90 kg
Behruzbek Rustamboyev
Mohammad Almazaydeh (Jordania)
-90 kg
Inomjon Bahodirov
Nikolas Zadvinskiy (EE. UU.)
-100 kg
Muhammadali Sa’dullayev
Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolia)
-100 kg
Muhammadobid Mahmarayimov
Tomoya Takeshita (Japón)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov
Ganador de Oleg Fesenko (Ucrania) / Stefan Kovinich (Montenegro)
+100 kg
Alibek Durdiyev
Bayek Jong Vu (República de Corea)
Equipo femenino:
Categoría de peso
Representante de Uzbekistán
Oponente(s) inicial(es)
-48 kg
Laziza Haydarova
Rama Alhalayleh (Jordania)
-48 kg
Zarina Jamalova
Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong)
-52 kg
Sabina Azamatova
Ol Iroha (Japón)
-52 kg
Nargiza Do‘stmamatova
Madina Qurbonzoda (Tayikistán)
-57 kg
Maftuna Ahmedova
Tibo Xayden (Canadá)
-57 kg
Rayhona Mamatova
Ganador de Gil Perri (Israel) / Marlen Shinvold (Austria)
-57 kg
Mohinur Allaberganova
Ganador de Varvara Kuchar (Lituania) / Luka Veg (Hungría)
-63 kg
Nigina Saparboyeva
Ganador de Mubarak Menas (Jordania) / Honoka Kimura (Japón)
-63 kg
Dinora Samandarova
Emili Daniela (EE. UU.)
-63 kg
Parizoda Yo‘ldosheva
Ivett Fuentes (Venezuela)
-70 kg
Poshshajon Jumaboyeva
Ganador de Marta Navikayte (Lituania) / Yang Yuan Ji (China)
-70 kg
Durdona Tursunova
Ganador de Renata Sandoval (México) / Diana Benkova (Polonia)
-78 kg
Marjona Ko‘chimova
Ganador de Zina Shreyber (Alemania) / Lyusi Ruller (Francia)
-78 kg
Shoira Aminova
Akmarjan Turdajiyeva (República Kirguisa)
+78 kg
Zarina Bobonazarova
Li Seung Jin (República de Corea)
+78 kg
Yulianna Shubladze
Tomoka Inoue (Japón)
(Nota: En la lista oficial proporcionada, la categoría de peso de Asadbek Misirov e Izzatbek Ro‘zimatov aparece como -60 kg por razones técnicas, pero de acuerdo con el reglamento de la competición, este dúo competirá en la categoría de -66 kg).
¿Cuántas medallas de oro crees que ganarán los jóvenes judocas uzbekos en la clasificación general durante este campeonato mundial en el Olympic City de Tashkent?
¡Deja tus pronósticos y buenos deseos en los comentarios y comparte los resultados del sorteo de nuestros representantes con los fanáticos del judo!
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