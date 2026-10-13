Dani Carvajal firma inesperadamente con el Getafe

El representante de La Liga española Getafe ha anunciado oficialmente la firma del experimentado defensa que militó durante muchos años en el Real Madrid, Dani Carvajal. Según la información del departamento de prensa del club, el jugador de 34 años, quien se encontraba como agente libre, firmó su nuevo contrato el martes.

Este acuerdo fue ratificado oficialmente por la dirección de La Liga y el defensa continuará su carrera en el club madrileño.

Detalles del contrato y nuevo capítulo profesional

Los puntos clave del traspaso y del nuevo acuerdo son los siguientes:

Duración del contrato: El acuerdo entre Carvajal y el Getafe hasta el verano de 2027 está previsto;

Una estrella a coste cero: El jugador se convirtió en agente libre tras finalizar su contrato con el «club blanco», por lo que el Getafe no pagó ninguna tarifa de traspaso;

La decisión de quedarse en Madrid: Habiendo pasado la mayor parte de su carrera en la capital, el jugador prefirió permanecer en la región de Madrid.

Una gran historia de 13 años con el Real

Dani Carvajal es considerado uno de los laterales más laureados e importantes en la historia del Real Madrid:

Fidelidad prolongada: Carvajal defendió los colores de los «merengues» durante 13 años, desde 2013 hasta 2026;

Despedida: Al finalizar la temporada pasada, ambas partes decidieron terminar su colaboración y el jugador obtuvo el estatus de agente libre.

La situación actual del Getafe

Se espera que la llegada del experimentado defensa refuerce la zaga del club, que se encuentra en la parte baja de la tabla:

Tras 8 jornadas del campeonato español, el Getafe suma 8 puntos;

El equipo ocupa actualmente la 14.ª posición en la clasificación de La Liga.

Se espera que la inmensa experiencia internacional y el espíritu ganador de Carvajal sean factores clave para mejorar los resultados del Getafe esta temporada.