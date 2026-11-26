El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick ha establecido un nuevo récord absoluto en la historia de la Champions League. Tras la victoria del club catalán por 4-1 ante el equipo azerbaiyano Sabah en la 5ª jornada de la competición, 4:1 el número total de goles marcados por los equipos dirigidos por el técnico alemán en la Champions League alcanzó los 150 goles. alcanzó.

Un resultado logrado 16 partidos más rápido que Pep Guardiola

Prestigioso Opta Según los datos del portal estadístico Opta, Hansi Flick se convirtió en el entrenador más rápido en la historia de la Champions League en alcanzar esta cifra, necesitando solo 49 partidos (un promedio de 3,06 goles por partido).

Hasta ahora, este récord pertenecía al reconocido técnico español Pep Guardiola. Los equipos dirigidos por Guardiola necesitaron 65 partidos para marcar 150 goles. De esta forma, Flick logró mejorar la marca del exentrenador del FC Barcelona en 16 partidos. mejorando el resultado.