Hansi Flick supera el récord de Pep Guardiola en la historia de la Champions League
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick ha establecido un nuevo récord absoluto en la historia de la Champions League. Tras la victoria del club catalán por 4-1 ante el equipo azerbaiyano Sabah en la 5ª jornada de la competición, 4:1 el número total de goles marcados por los equipos dirigidos por el técnico alemán en la Champions League alcanzó los 150 goles. alcanzó.
Un resultado logrado 16 partidos más rápido que Pep Guardiola
Prestigioso Opta Según los datos del portal estadístico Opta, Hansi Flick se convirtió en el entrenador más rápido en la historia de la Champions League en alcanzar esta cifra, necesitando solo 49 partidos (un promedio de 3,06 goles por partido).
Hasta ahora, este récord pertenecía al reconocido técnico español Pep Guardiola. Los equipos dirigidos por Guardiola necesitaron 65 partidos para marcar 150 goles. De esta forma, Flick logró mejorar la marca del exentrenador del FC Barcelona en 16 partidos. mejorando el resultado.
Detalles del récord y comparación de entrenadores
Indicadores
Hansi Flick
Pep Guardiola
Resultado
En Champions 150 goles
En Champions 150 goles
Partidos disputados
49 partidos (Nuevo récord)
65 partidos (Récord anterior)
Promedio goleador
Por partido 3,06 goles
Por partido 2,31 goles
Logros históricos
Ganador de la Champions con el Bayern (2020), entrenador del FC Barcelona desde 2024
Ganador de la Champions con el FC Barcelona (2009, 2011) y Manchester City(2023)
Cabe recordar que Hansi Flick fue nombrado entrenador del FC Barcelona en el verano de 2024. Anteriormente, dirigió al Bayern de Múnich, con el que ganó la Champions League en 2020.
¿Crees que el FC Barcelona de Hansi Flick podrá ganar la Champions League esta temporada con este nivel de ataque y efectividad?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este récord histórico de Hansi Flick con todos los aficionados al fútbol!
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