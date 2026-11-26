El club Real Madrid se ha colocado como líder solitario en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. José Mourinho y sus dirigidos son el único equipo que ha ganado los 5 partidos disputados hasta ahora, sin ceder ni un solo punto.

El tropiezo del PSG catapulta a los madrileños al primer puesto

En la 5ª jornada, el club parisino del PSG empató 2:2 en casa ante el equipo italiano de la Roma. Tras este resultado, los pupilos de Luis Enrique caen al 2º puesto con 13 puntos. El Real, con un máximo de 15 puntos se sitúa en lo más alto de la tabla.

Situación de los líderes y duelos clave de la 6ª jornada

Equipo Entrenador Posición Puntos Rival J6 (9 de diciembre) Real Madrid José Mourinho 1er puesto (líder solitario) 15 puntos (5 victorias) Arsenal (visitante) PSG Luis Enrique 2º puesto 13 puntos (4 victorias, 1 empate) Aston Villa (visitante)

Los próximos partidos de la 6ª jornada se disputarán el 9 de diciembre . El Real visitará Londres para medirse al Arsenal, mientras que el PSG jugará contra el Aston Villa en Birmingham. Si los madrileños pierden puntos y los parisinos ganan, el equipo de Luis Enrique podría recuperar el liderato.

¿Crees que el Real de José Mourinho podrá continuar su racha perfecta venciendo al Arsenal en Londres el 9 de diciembre?

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