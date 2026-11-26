El entrenador del PSG Luis Enrique tras el encuentro contra el club italiano Roma en la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, que terminó con un 2-2 empate disputado, compartió sus impresiones sobre el partido.

«La Roma merecía más que un punto»

El técnico español destacó el ritmo elevado y la presión incesante de los romanos durante los 90 minutos, calificando al rival como la prueba más difícil de la temporada:

«El partido fue muy difícil. Lo esperábamos desde los primeros minutos. El rival logró mantener ese nivel de juego durante 90 minutos. Presionaron constantemente y merecían incluso más que un punto. También estoy muy satisfecho con el rendimiento de mi equipo. Sin embargo, debo admitir que la Roma ha sido el equipo más fuerte al que nos hemos enfrentado esta temporada». dijo Luis Enrique.

El encuentro y la situación en la tabla

Estadísticas Detalles y resultados Competición y fase UEFA Champions League — fase de liga, 5ª jornada Resultado del partido PSG 2-2 Roma Posición del PSG en la tabla 2º puesto (13 puntos) — perdió el liderato tras el empate Posición de la Roma en la tabla 25º puesto (5 puntos) Conclusión principal del entrenador La Roma es el rival más duro al que se ha enfrentado el PSG esta temporada

¿Crees que los elogios del entrenador del PSG, Luis Enrique, hacia la Roma son sinceros o es solo una declaración diplomática tras perder 2 puntos?

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