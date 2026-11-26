Se ha anunciado oficialmente al mejor jugador de la semana tras la conclusión de la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Según lo informado en las redes sociales oficiales de la competición, este premio individual del FC Barcelona extremo a Anthony Gordon fue otorgado.

Un doblete en Bakú y una gran victoria

El delantero de la selección nacional de Inglaterra tuvo una actuación brillante en el partido que los catalanes disputaron fuera de casa contra el club azerbaiyano Sabah . Tras marcar en dos ocasiones en el encuentro, Gordon de Hansi Flick contribuyó a la contundente victoria 4-1 de los pupilos.

Situación en la tabla de la Champions League

Tras la quinta jornada, los azulgranas se sitúan en el top 4:

Indicadores Detalles Mejor jugador de la 5ª jornada Anthony Gordon (FC Barcelona) Resultado del último partido Sabah 1-4 FC Barcelona (doblete de Gordon) Posición del FC Barcelona 4º puesto (12 puntos tras 5 jornadas) Líder de la competición Real Madrid (5 victorias en 5 partidos — 15 puntos)

¿Crees que el FC Barcelona de Hansi Flick y Anthony Gordon lograrán llegar a la final de la Champions League esta temporada?

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