« Real » y « City » fuera del top 3: ¿Quiénes son los favoritos para ganar la Champions League?

Tras la disputa de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, la lista de los principales favoritos al título europeo ha cambiado significativamente. El prestigioso portal deportivo Goal ha publicado un ranking actualizado de los clubes con mayores probabilidades de ganar el torneo, basándose en su estado de forma y resultados actuales.

Según el análisis, el vigente campeón, el PSG, mantiene su posición y sigue siendo el máximo favorito para alzarse con el trofeo.

Lista del Top 15: Líderes y sorpresas

El top 15 elaborado por los analistas de Goal es el siguiente:

PSG (Francia) — favorito absoluto; Barcelona (España); Arsenal (Inglaterra); Bayern (Alemania); Real Madrid (España); «Manchester City» (Inglaterra); Liverpool (Inglaterra); Borussia Dortmund (Alemania); Atlético Madrid (España); Como (Italia); Inter (Italia); Aston Villa (Inglaterra); Manchester United» (Inglaterra); Sporting (Portugal); Club Brujas (Bélgica).

Aspectos destacados del ranking y situación de los grandes

Varios factores clave en esta lista actualizada han captado la atención de aficionados y expertos: