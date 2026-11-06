« Real » y « City » fuera del top 3: ¿Quiénes son los favoritos para ganar la Champions League?

·3·Deportes
« Real » y « City » fuera del top 3: ¿Quiénes son los favoritos para ganar la Champions League?

Tras la disputa de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, la lista de los principales favoritos al título europeo ha cambiado significativamente. El prestigioso portal deportivo Goal ha publicado un ranking actualizado de los clubes con mayores probabilidades de ganar el torneo, basándose en su estado de forma y resultados actuales.

Según el análisis, el vigente campeón, el PSG, mantiene su posición y sigue siendo el máximo favorito para alzarse con el trofeo.

Lista del Top 15: Líderes y sorpresas

El top 15 elaborado por los analistas de Goal es el siguiente:

  1. PSG (Francia) — favorito absoluto;

  2. Barcelona (España);

  3. Arsenal (Inglaterra);

  4. Bayern (Alemania);

  5. Real Madrid (España);

  6. «Manchester City» (Inglaterra);

  7. Liverpool (Inglaterra);

  8. Borussia Dortmund (Alemania);

  9. Atlético Madrid (España);

  10. Como (Italia);

  11. Inter (Italia);

  12. Aston Villa (Inglaterra);

  13. Manchester United» (Inglaterra);

  14. Sporting (Portugal);

  15. Club Brujas (Bélgica).

Aspectos destacados del ranking y situación de los grandes

Varios factores clave en esta lista actualizada han captado la atención de aficionados y expertos:

  • El ascenso de Barcelona y Arsenal: El juego estable y ofensivo de los clubes catalán y londinense los sitúa por encima del Real Madrid y el Manchester City;

  • El retroceso de los gigantes: Los dominadores europeos de los últimos años, el Real Madrid (5º) y el Manchester City de Pep Guardiola (6º), han quedado fuera del top 3;

  • Otros representantes del Top 20: Fuera del top 15, el club turco Galatasaray ocupa el puesto 17, mientras que el equipo italiano Roma se sitúa en la posición 19.

Champions LeagueGoalPSGRanking fútbolUEFA
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Anderson revela en qué años Cristiano Ronaldo fue el mejorAnderson revela en qué años Cristiano Ronaldo fue el mejor5 octubre 11:53Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE. UU. hasta 2030Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE. UU. hasta 203025 septiembre 03:18Lluvia de goles en la Champions: el PSG marca 6 en España y el Bayern conquista MadridLluvia de goles en la Champions: el PSG marca 6 en España y el Bayern conquista Madrid4 noviembre 07:06Anunciadas las alineaciones para el PSG – Barcelona y otros partidos claveAnunciadas las alineaciones para el PSG – Barcelona y otros partidos clave20 octubre 23:46Joan Laporta revela el inicio fenomenal del Barcelona y sus ambiciosos planesJoan Laporta revela el inicio fenomenal del Barcelona y sus ambiciosos planes20 octubre 06:56El error táctico de Enzo Maresca: ¿A quiénes criticaron los expertos tras el partido contra el PSG?El error táctico de Enzo Maresca: ¿A quiénes criticaron los expertos tras el partido contra el PSG?15 octubre 07:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis