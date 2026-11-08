Increíble remontada en Fergana: el Neftchi se lleva la victoria en el minuto 90+8

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Increíble remontada en Fergana: el Neftchi se lleva la victoria en el minuto 90+8

En la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán, el principal aspirante al título, el club de Fergana, Neftchi recibió en su estadio al club AGMK de Olmaliq. Ante la afición local, el encuentro se convirtió en uno de los finales más dramáticos e inesperados en la historia del fútbol uzbeko.

El destino del partido cambió por completo en los últimos minutos del tiempo reglamentario y en el tiempo añadido: los locales transformaron una derrota en victoria en solo 10 minutos.

Crónica de un shock y thriller en los últimos 10 minutos

Aunque el marcador se mantuvo intacto durante gran parte del juego, cerca del pitido final comenzó una verdadera lluvia de goles:

  • Minuto 88, penalti de Papava: Tras una falta del defensa Abduganiyev en el área, el legionario del AGMK, Giorgi Papava, ejecutó el penalti con precisión para adelantar a los visitantes — 0:1;

  • Minuto 90, respuesta rápida de Sarsenbayev: Los jugadores de Fergana no se rindieron tras encajar el gol. El suplente Nurbek Sarsenbayev aprovechó un error en la defensa rival para igualar el marcador — 1:1;

  • Minuto 90+8, golpe fatal de Giyosov: En el octavo minuto de descuento, Khurshid Giyosov anotó el gol de la victoria para el Neftchi, haciendo vibrar al estadio — 2:1.

Ficha del partido y alineaciones

  • Superliga. Jornada 27

    Neftchi — AGMK 2:1

    Goles: Sarsenbayev (90), Giyosov (90+8) — Papava (88, pen.).

    Amonestaciones: Karimov (47), Ratinio (74), Abduganiyev (87).

  • Neftchi: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Yovovich, Iskanderov, Abduganiyev, Peritsa (Sarsenbayev, 60), Gofurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kuao.

  • AGMK: Abdunabiyev, Papava, Olmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Peshich, Haqnazariy (Sentoku, 75).

Un paso decisivo en la carrera por el título

Esta increíble remontada acerca al equipo de Fergana a las medallas de oro:

  • Neftchi — líder con 61 puntos: Los tres puntos obtenidos en este difícil encuentro elevan el total de puntos del equipo de Fergana a 61 y consolidan su ventaja en el primer puesto de la tabla;

  • AGMK en el 4º puesto: Tras perder la victoria de forma dramática, el club de Olmaliq se mantiene en la 4ª posición de la tabla con 45 puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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