Napoli — Bodø/Glimt: alineaciones y directo

45+2 Ha finalizado la primera mitad del partido.

45+1 Patrick Berg (Bodø/Glimt) cazó el rechaze y trató de sorprender al portero desde lejos, pero su disparo se marchó desviado por encima del larguero.

45 Se añadirá un mínimo de 1 minuto.

44 Scott McTominay (Nápoles) recibe en la banda, mira a su alrededor y dispara desde fuera del área, pero choca en un defensa y el peligro es alejado.

43 ¡Nikita Haikin hace una parada impresionante! Matteo Politano (Napoli) se deshizo fácilmente de los defensas y disparó desde la media distancia. Su disparo iba dirigido a la esquina inferior derecha, ¡pero el portero detuvo el balón!

41 ¡Gol! Kevin De Bruyne pasa a Scott McTominay (Nápoli), cuyo remate desde dentro del área se desvía y deja sin opciones al portero Nikita Haikin. 2:1.

39 El pase largo de Kevin De Bruyne (Nápoles) no llegó a sus compañeros.

38 Kevin De Bruyne (Nápoles) realizó una jugada individual, pero un defensa rival lo detuvo, evitando una situación de peligro.

37 Jostein Maurstad Gundersen (Bodø/Glimt) comete falta sobre su rival pero se va sin castigo por parte del árbitro.

35 ¡Medio oportunidad! Ole Blomberg (Bodø/Glimt) metió el balón al área, pero Alex Meret estuvo atento para desbaratar el ataque.

34 Noa Lang (Nápoles) envió un pase largo, pero Nikita Khaikin se quedó con el balón sin problemas.

33 Un centro magnífico encontró a Patrick Berg (Bodø/Glimt) solo en el área, remató raso al centro de la portería, pero Alex Meret mostró unos reflejos increíbles para evitar el gol.

31 Rasmus Højlund (Nápoli) le ganó la espalda al último defensa, pero el árbitro detuvo el juego después de que el juez de línea señalara fuera de juego.

30 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) intentó meter el balón por alto al área por encima de los defensas, pero un defensa llegó a tiempo para despejar el peligro.

27 ¡Qué disparo! Jens Hauge (Bodø-Glimt) recibió el balón de Sondre Fet en la frontal del área y mandó un remate preciso a la cepa del poste derecho. Empate 1-1.

25 Matteo Politano (Napoli) intenta un pase largo hacia su compañero al otro lado del campo, pero no llega a su destino.

24 Noa Lang (Napoli) recibe el balón dentro del área y dispara raso hacia el centro de la portería, pero Nikita Haikin realiza una parada brillante.

22 ¡Brillante jugada individual! Rasmus Højlund (Napoli) se deshizo de sus rivales, se metió en el área y remató, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.

20 El saque de esquina ejecutado por Kevin De Bruyne (Nápoles) fue despejado por los defensas.

19 Scott McTominay (Nápoles) encontró espacio en el área con un control soberbio, pero su disparo salió flojo. Habrá córner para el Nápoles.

18 ¡Medio oportunidad! Jens Hauge (Bodø/Glimt) metió un centro al área, pero Alex Meret reaccionó a tiempo para despejar el peligro.

17 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) juega el córner en corto en lugar de centrar al área.

15 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) comete falta, y José Sánchez señala inmediatamente tiro libre.

13 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) intentó encontrar a un compañero, pero puso demasiada fuerza en el pase y la ocasión se desperdició. El balón salió del campo y el Nápoles reanudará con un saque de puerta.

12 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) tuvo una buena oportunidad desde lejos. Su remate iba dirigido a la esquina inferior derecha, pero Nikita Haikin estuvo atento y atrapó el balón con facilidad.

10 Noa Lang (Napoli) tuvo la oportunidad de rematar, sacó un potente disparo desde lejos hacia la esquina inferior derecha y obligó a Nikita Haikin a hacer una gran parada.

9 Scott McTominay (Napoli) fue el primero en llegar al rechace y disparó desde fuera del área, pero el balón se estrelló contra una maraña de defensas.

8 Giovanni Di Lorenzo (Nápoles) envió un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.

5 Los jugadores del Bodø/Glimt combinan con pases cortos para buscar una oportunidad de remate.

4 José Sánchez hace sonar el silbato y Leonardo Spinazzola (Napoli) es penalizado por falta en ataque. El árbitro tomó la decisión correcta.

1 ¡Qué golazo! Matteo Politano (Nápoli) saca un disparo impresionante desde lejos que se cuela por la escuadra derecha. Una verdadera obra de arte.

1 Increíble, el partido de hoy está empezando ahora mismo.

00:03 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Saca el Nápoles.

00:00 El partido de hoy ha sido confiado a José Sánchez.

00:00 En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.