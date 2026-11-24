Manchester Cityocupa el séptimo lugar con 9 puntos tras las primeras cuatro jornadas de la fase de liga de la Champions League. El equipo ha logrado tres victorias y una derrota.

El encuentro comenzará en la madrugada del 25 de noviembre a las 01:00 (hora de Taskent). En Uzbekistán, los aficionados al fútbol podrán ver este choque en directo a través del canal Zo‘r TV.

Hoy, 24 de noviembre, se disputa uno de los encuentros más destacados de la Champions League. Bajo la dirección de Enzo Maresca, Manchester City recibe en su estadio al equipo italiano del Napoli. El duelo, que tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester, es una oportunidad para que ambos clubes sumen puntos vitales en la fase de liga.

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Según los datos oficiales de la UEFA, el Napoli ocupa la posición 27 con 3 puntos. Por ello, para el club italiano, el partido en Manchester tiene una gran importancia para mejorar su situación en la tabla.

El entrenador del City, Enzo Maresca, ha destacado que el objetivo principal de su equipo es terminar la fase de liga entre los ocho mejores para obtener el pase directo a los octavos de final. Por tanto, no perder puntos en casa será una de las tareas clave para los mancunianos.

De Bruyne podría enfrentarse a su antiguo equipo

Otro aspecto interesante del partido tiene que ver con Kevin De Bruyne. El centrocampista belga defendió anteriormente los colores del Manchester City y ahora juega para el Napoli.

Su presencia en el campo en Manchester contra su exequipo añade un interés extra al encuentro. Para el Napoli, las capacidades del experimentado jugador también podrían resultar fundamentales.

Manchester City — Napoli: ¿cuándo y dónde es el partido?

Competición: Champions League, fase de liga, jornada 5

Fecha: 24 de noviembre

Estadio: Etihad, Manchester

Hora de inicio: Madrugada del 25 de noviembre, 01:00 (hora de Taskent)

Transmisión: Zo‘r TV

El City se enfrentará al Barcelona en la próxima jornada

En la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City visitará al Barcelona el 8 de diciembre. Ese mismo día, el Napoli recibirá al Brujas en su estadio.

Por eso, el partido de hoy es una prueba importante para ambos equipos antes de las próximas jornadas. El City intentará consolidar su posición en el top 8, mientras que el Napoli buscará escalar puestos en la tabla.

¿Quién saldrá victorioso del duelo en Manchester? La respuesta la dará el juego en el campo en la madrugada del 25 de noviembre.