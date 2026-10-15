La UEFA anuncia el equipo ideal de la 2ª jornada de la Champions League

Tras la conclusión de la 2ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los analistas y expertos de la UEFA han publicado el equipo ideal oficial con los mejores jugadores de la semana. Lo más destacado de esta alineación es que cuenta con exactamente un representante de 11 clubes diferentes.

En este equipo figuran el héroe de la semana, el extremo del Liverpool Bradley Barcola, así como estrellas como Lamine Yamal y Harry Kane, quienes brillaron con sus respectivos clubes.

Equipo ideal de la 2ª jornada de la Champions League:

Portero: Stas Pokatilov (Sabah) — El guardameta del club azerbaiyano fue elegido el mejor portero de la semana por sus paradas clave y su seguridad bajo palos.

Defensas: Sjøvold (Bodø/Glimt) Chabot (Stuttgart) Falshener (Viking) Maximiliano Araújo (Sporting)

Centrocampistas: Vitinha (PSG) — Mostró un nivel impecable en el centro del campo durante la victoria por 4-2 ante el Manchester Cityy anotó un gol espectacular; Manzambi (Aston Villa) Bradley Barcola (Liverpool) — Marcó un hat-trick contra el LASK, asegurándose el título de mejor jugador de la semana; Lamine Yamal (Barcelona) — Lideró el ataque de los catalanescon gran dinamismo, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes de la jornada.

Delanteros: Nicolò Tresoldi (Club Brujas) — Anotó tres goles en el dramático encuentro contra el Inter de Milán (4-3), dando a su equipo una victoria sensacional; Harry Kane (Bayern Múnich) — Demostró una vez más su instinto goleador al marcar dos tantos con el gigante alemán.



La inclusión en este equipo de jugadores de clubes menos habituales como Bodø/Glimt, Sabah y Viking, junto a los grandes, demuestra que el nuevo formato de la Champions League está siendo más competitivo e impredecible esta temporada.