En la quinta jornada de la UEFA Champions League, el Manchester City recibe al Nápoles italiano. Se espera que el defensa uzbeko Abdukodir Khusanov sea titular en el encuentro.

El partido en el Etihad Stadium comenzará el 25 de noviembre a las 01:00, hora de Taskent. Según los pronósticos actuales, Khusanov podría ocupar un lugar en la línea defensiva del City. Sin embargo, las alineaciones oficiales se confirmarán cerca del inicio del partido.

Otra oportunidad importante para Khusanov

La posible titularidad de Abdukodir Khusanov aumenta el interés de los aficionados al fútbol uzbekos. Su presencia en el campo podría ser fundamental para la solidez defensiva del City y para detener los ataques rivales.

Una de las alineaciones probables sitúa a Khusanov no como central, sino en el lateral derecho. No obstante, otros pronósticos varían respecto a su posición y sus compañeros.

Manchester City – Nápoles: alineaciones probables

UEFA Champions League. Jornada 5

Manchester City: Donnarumma, Rico Lewis, Dias, Khusanov, O'Reilly, Fernandes, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Nápoles: Vanja Milinković-Savić, Beukema, Rrahmani, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Højlund.

Cabe destacar que algunas fuentes también incluyen a Jeremy Doku, Marc Guéhi y Joško Gvardiol en el once inicial del Manchester City. En el Nápoles, también existen diversas especulaciones sobre la defensa y la portería. Por ello, las listas anteriores son alineaciones probables y no oficiales.

Victoria para el City, puntos vitales para el Nápoles

La situación en la tabla aumenta la importancia del duelo. Tras cuatro jornadas, el Manchester City es séptimo con 9 puntos. El Nápoles ocupa la posición 27 con 3 puntos.

Por ello, los mancunianos buscarán ganar en casa para consolidar su puesto entre los ocho mejores. Para los italianos, perder puntos complicaría su lucha por la clasificación a los playoffs.

Es notable que el Nápoles cuenta con Kevin De Bruyne, quien defendió los colores del Manchester City. Su enfrentamiento contra su exequipo será uno de los atractivos del partido.

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