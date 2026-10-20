PSG - Barcelona: alineaciones y directo

45+2 Fabián Ruiz (PSG) encontró espacio fuera del área, pero su potente disparo se marchó por encima del larguero.

45 El cuarto árbitro ha añadido 3 minutos al partido.

45 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) recibió el balón en espacio libre fuera del área y sacó un potente disparo hacia el centro de la portería, pero Joan García se hizo con el balón sin dificultad.

44 Fermín (Barcelona) centra, pero el balón no llega a ninguno de sus compañeros.

43 Willian Pacho (PSG) sufrió una leve molestia, pero parece que podrá continuar.

41 Willian Pacho (PSG) está tendido en el césped lesionado y el árbitro ha detenido el juego para que reciba asistencia médica.

40 Fermín (Barcelona) tuvo tiempo y espacio de sobra para disparar tras recibir un gran pase dentro del área, pero Matvey Safonov detuvo sin problemas su disparo al centro de la portería.

38 ¡Gol! ¡Désiré Doué (PSG) marca! João Neves cabeceó el balón hacia su posición, y este sacó un remate imparable para el portero. 1:0.

34 Achraf Hakimi (PSG) metió un centro peligroso al área, pero los defensas despejaron el balón.

31 El portero detuvo el disparo de Jvicha Kvaratskhelia (PSG), que había tirado directo al centro de la portería.

29 Fabián Ruiz (PSG) remata hacia la esquina derecha, pero el portero realiza una parada magnífica.

29 Achraf Hakimi (PSG) se quedó solo en el área y remató, pero su disparo fue magníficamente bloqueado por un defensa.

29 Ferran Torres (PSG) recibió un pase preciso en el área y remató con potencia al centro de la portería al primer toque. Joan Garcia se estiró para despejar. ¡Qué parada!

27 Dani Olmo se retira lesionado. Hansi Flick le da la oportunidad a Fermín (Barcelona).

26 El partido está detenido, Dani Olmo (Barcelona) está lesionado y los médicos tienen que entrar al campo.

25 ¡Ferran Torres (PSG) recibe un centro magnífico dentro del área y remata de primera! El guardameta despeja junto al poste izquierdo.

22 Lamine Yamal (Barcelona) dispara con potencia desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el palo izquierdo.

20 Raphinha (Barcelona) recibió el balón dentro del área tras romper la línea defensiva. Disparó con potencia hacia el centro de la portería sin siquiera levantar la vista, pero Matvey Safonov se hizo con el balón sin problemas.

20 Pedri (Barcelona) recibe el balón en la frontal y saca un potente disparo de primeras, pero se marcha por encima del larguero.

20 Luis Enrique realiza un cambio obligado. Ousmane Dembele no puede continuar por lesión, entra en su lugar Ferran Torres (PSG).

18 Raphinha (Barcelona) hizo una jugada individual, pero un defensa rival bloqueó el balón, evitando una ocasión de peligro.

18 Vitinha (PSG) lanzó una falta imprecisa y un defensa despejó el balón con facilidad.

17 João Cancelo (Barcelona) recibe una tarjeta amarilla por una falta dura.

14 Dani Olmo (Barcelona) recibe un gran pase y remata. Su disparo desde fuera del área se marcha rozando el poste derecho.

12 Désiré Doué (PSG) cae en fuera de juego.

9 Désiré Doué (PSG) hace falta y Michael Oliver detiene el juego. El Barcelona lanzará la falta.

7 Pau Cubarsi (Barcelona) remata de cabeza dentro del área hacia el centro de la portería, pero el portero muestra grandes reflejos y hace una parada excepcional.

7 Saque de esquina. El Barcelona tendrá una oportunidad.

7 Pedri (Barcelona) dispara con potencia, pero un defensa despeja el balón.

6 Lamine Yamal (Barcelona) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.

5 Joan García despeja el disparo de Désiré Doué (PSG) desde fuera del área.

5 El portero hizo una parada espectacular para evitar el gol de Ousmane Dembélé (PSG), de lo contrario el balón habría entrado por la escuadra inferior izquierda.

3 Saque de esquina ejecutado rápidamente por el PSG.

2 ¡Qué ocasión! ¡Khvicha Kvaratskhelia (PSG) saca un potente disparo de primeras desde la frontal, pero el balón se estrella en el poste izquierdo!

2 Ousmane Dembélé (PSG) queda en fuera de juego, el árbitro hace sonar el silbato y detiene el juego.

1 La primera parte de este encuentro está a punto de empezar.

00:02 Los jugadores ya están en el campo y el partido está a punto de empezar. Saca el PSG.

00:00 El partido de hoy será dirigido por Michael Oliver.

00:00 Antes de que comience el partido, puedes ver las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.