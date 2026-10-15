Erling Haaland establece un resultado sin precedentes en la historia de la Champions League

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Erling Haaland establece un resultado sin precedentes en la historia de la Champions League

En el marco de la fase de liga de la UEFA Champions League, Manchester Cityperdió 2-4 en casa ante el PSG, pero el goleador noruego de los «Citizens» Erling Haaland escribió una nueva página en la historia de la máxima competición de clubes del continente.

Al marcar dos goles contra los parisinos, el delantero superó el récord de larga data del legendario Lionel Messicomo el jugador más joven y prolífico en la historia del torneo.

El récord de Messi es historia: un día de diferencia

Según datos oficiales de la UEFA, Haaland se convirtió en el jugador más joven en alcanzar la cifra de 60 goles en la competición:

  • Las estadísticas de Haaland: Cuando la estrella noruega celebró su gol número 60 en el torneo, tenía solo 26 años y 85 días ;

  • Un día mejor que Messi: El anterior poseedor del récord histórico, Lionel Messi, tenía 26 años y 86 días cuando superó la barrera de los 60 goles con la camiseta del FC Barcelona. Así, Haaland logró superar la marca del genio argentino por exactamente un día.

Estadísticas fantásticas: Más de un gol por partido

La eficacia de Erling Haaland en la Champions Leaguesigue siendo sorprendentemente alta para el fútbol moderno:

  • El líder con más de un gol por partido: Actualmente, Haaland ha disputado un total de 60 encuentros en la UCL y ha marcado 61 goles — lo que significa un promedio de más de un gol por partido;

  • 7.º lugar en el ranking histórico: Gracias a este resultado, el delantero noruego ha ascendido al 7.º puesto en la lista de máximos goleadores de la historia de la Champions League.

La situación en la carrera por los goleadores

Lionel Messi sigue ocupando posiciones impresionantes en la tabla de máximos goleadores de la historia del torneo:

  • La posición global de Messi: La estrella argentina en la Champions League ha disputado 163 partidos y marcado 129 goles , ocupando firmemente el 2.º lugar en el ranking general de goleadores;

  • El próximo objetivo de Haaland: Con 61 goles a sus 26 años, el ritmo frenético de Haaland lo convierte en el principal candidato para alcanzar en el futuro los récords absolutos de Messi y Cristiano Ronaldo.

Erling HaalandLionel MessiChampions LeaguePSGFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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