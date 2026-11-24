Los especialistas dieron varias razones para esta elección. Los dirigidos por Luis Enrique ganaron los cuatro primeros partidos de la fase de liga y marcaron un total de 20 goles. En este proceso, los parisinos también derrotaron a rivales fuertes como el Manchester City y el FC Barcelona.

El PSG ocupó el primer lugar en el ranking de ESPN. 15 de los 17 expertos señalaron a los parisinos como el principal favorito del torneo.

Se pidió a los autores, editores y expertos del medio que seleccionaran a los 10 equipos con mayores probabilidades de ganar el torneo en este momento. Un total de 17 especialistas emitieron su voto.

Antes de la quinta jornada de la Champions League, ESPN publicó su ranking de los máximos favoritos para ganar la competición. En la elección de los expertos, el PSG ocupó el primer lugar. Además de los parisinos, el FC Barcelona, el Arsenal y el Real Madrid también se situaron en el top 4. Sin embargo, uno de los nombres más inesperados en el ranking fue el club italiano Como.

El PSG aspira a ganar la competición de clubes más prestigiosa del continente por tercera vez consecutiva como bicampeón vigente. Si logra este resultado, el club parisino se unirá a un grupo muy selecto en la historia del fútbol europeo. Hasta ahora, solo el Real Madrid ha logrado ganar la Champions League tres veces seguidas.

El top 10 según ESPN

Como resultado de los votos de los expertos del medio, se formó el siguiente ranking:

PSG — 15 votos para el primer lugar; FC Barcelona — 1 voto para el primer lugar; Arsenal — 1 voto para el primer lugar; Real Madrid; Bayern Múnich; Manchester City; Liverpool; Como; Inter de Milán; Atlético de Madrid.

Es notable que, aunque el FC Barcelona y el Arsenal ocuparon el segundo y tercer lugar, cada uno recibió solo un voto para el primer puesto. Esto demuestra que la confianza principal de los expertos está puesta en el PSG.

El Como entró en el top 10, pero clubes famosos quedaron fuera

Uno de los aspectos más interesantes del ranking es que el Como ocupa el octavo lugar. Aunque el club italiano no está entre los gigantes tradicionales del fútbol europeo, los expertos de ESPN lo incluyeron entre los equipos que pueden luchar por el título en la Champions League.

Al mismo tiempo, varios clubes famosos no lograron entrar en el top 10. El Borussia Dortmund, la Roma, el Aston Villa, el Sporting CP y el Manchester United también recibieron votos de los expertos, pero su resultado total no fue suficiente para entrar en el top 10.

Comienza la quinta jornada de la Champions League

Los partidos de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se llevarán a cabo los días 24 y 25 de noviembre.

En esta jornada se disputarán encuentros interesantes como Arsenal - Borussia Dortmund, Real Madrid - PSV, Manchester City - Nápoles, FC Barcelona - Sabah, Liverpool - Brujas y PSG - Roma.

El ranking de ESPN refleja las opiniones de los expertos en la actualidad. Pero la situación en el fútbol puede cambiar después de cada jornada. Por eso, los resultados en el campo mostrarán si la posición del PSG como favorito se justifica en los próximos encuentros.