El defensa de la selección argentina y del Manchester United, Lisandro Martínez, llegó a Buenos Aires y expresó su disposición para celebrar dignamente los últimos momentos de la carrera internacional del capitán Lionel Messi, a pesar de la dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo. Según ESPN Argentina, el jugador enfatizó que el equipo dará todo en el próximo partido en casa. Así lo informa Goal.com informa .

Recordemos que los representantes de la Albiceleste sufrieron la amargura de la derrota en un reñido encuentro contra la selección de España en la final. Este doloroso resultado aún se siente en el vestuario del equipo, pero se recalcó que los jugadores deben centrarse en el próximo evento histórico.

El defensa central, que se unió a la plantilla de 37 jugadores que llegó el martes por la mañana a Buenos Aires, compartió sus impresiones con los periodistas. Dijo: «Hay mucho dolor, es mejor no pensar en ello, pero también debemos destacar el inmenso esfuerzo que mostramos durante todo el torneo».

Un ambiente de fiesta grandiosa reinará en el estadio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está organizando una gran noche de despedida en el «Estadio Monumental» para rendir un merecido homenaje a Lionel Messi en su casa. Las entradas para este encuentro están agotadas y se espera que las gradas estén llenas de aficionados.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que se ofrecerá una verdadera fiesta al capitán, el mejor jugador del mundo y símbolo de la selección nacional. La asociación también invitó oficialmente a todos los jugadores que ganaron la Copa del Mundo 2022 y a sus familias a esta velada histórica.

A pesar de la tristeza que dejó la derrota, Lisandro Martínez instó a sus compañeros a seguir adelante. Según el defensa, el equipo debe disfrutar plenamente de estos momentos en casa, rodeado de su gente.

«Ahora estamos en nuestro país y vamos a disfrutarlo», añadió Lisandro Martínez en su entrevista. Aunque el juego mostrado durante el torneo fue elogiado por aficionados y expertos, la derrota en la final fue una dura lección para el equipo.

De esta manera, este encuentro, que se convertirá en una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol argentino, pasará a la historia como uno de los últimos eventos solemnes de Lionel Messi con la camiseta nacional.