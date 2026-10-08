Los aficionados argentinos sorprendieron a todos en el último partido de Messi (video)

Lionel La despedida de Messi de la selección de Argentina causó un gran revuelo, no solo en el mundo del fútbol, sino también en las redes sociales. Entre la multitud que acudía al magnífico estadio « Monumental » de Buenos Aires, con capacidad para 85 000 espectadores, apareció un « fan » inesperado y muy simbólico: los aficionados llevaron una cabra viva hacia el estadio.

Esta situación hace referencia directa al famoso término futbolístico GOAT (Greatest of All Time — « El mejor de todos los tiempos », que se traduce literalmente como « cabra » en inglés) y se volvió viral en Internet en poco tiempo.

Un « talismán viviente » vestido para la ocasión

El extraño fan de cuatro patas estaba decorado con un espíritu festivo:

Uniforme personalizado: El animal vestía la camiseta albiceleste de la selección argentina, con el legendario número 10 y la inscripción « MESSI » en la espalda;

Cintas con la bandera: Su arnés estaba decorado con cintas de los colores de la bandera nacional;

Calma entre la multitud: A pesar de los miles de aficionados gritando, el ruido y las cámaras, la criatura caminó tranquilamente junto a su dueño entre la multitud.

¿Pudo entrar el « mejor de todos » a las gradas?

El aspecto más interesante del suceso ocurrió en el punto de control:

Reglas de seguridad: Según los estándares internacionales de fútbol y el reglamento del estadio, está estrictamente prohibido entrar a las gradas con animales;

Final misterioso: Si a este invitado simbólico se le permitió entrar al estadio o si terminó su misión con una actuación en la entrada del recinto, sigue siendo un misterio por ahora.

Este enfoque creativo de los aficionados argentinos hacia Lionel Messi demostró una vez más el amor y el estatus infinito que posee en su país.