Los aficionados argentinos sorprendieron a todos en el último partido de Messi (video)

·17·Deportes
Los aficionados argentinos sorprendieron a todos en el último partido de Messi (video)

Lionel La despedida de Messi de la selección de Argentina causó un gran revuelo, no solo en el mundo del fútbol, sino también en las redes sociales. Entre la multitud que acudía al magnífico estadio « Monumental » de Buenos Aires, con capacidad para 85 000 espectadores, apareció un « fan » inesperado y muy simbólico: los aficionados llevaron una cabra viva hacia el estadio.

Esta situación hace referencia directa al famoso término futbolístico GOAT (Greatest of All Time — « El mejor de todos los tiempos », que se traduce literalmente como « cabra » en inglés) y se volvió viral en Internet en poco tiempo.

Un « talismán viviente » vestido para la ocasión

El extraño fan de cuatro patas estaba decorado con un espíritu festivo:

  • Uniforme personalizado: El animal vestía la camiseta albiceleste de la selección argentina, con el legendario número 10 y la inscripción « MESSI » en la espalda;

  • Cintas con la bandera: Su arnés estaba decorado con cintas de los colores de la bandera nacional;

  • Calma entre la multitud: A pesar de los miles de aficionados gritando, el ruido y las cámaras, la criatura caminó tranquilamente junto a su dueño entre la multitud.

¿Pudo entrar el « mejor de todos » a las gradas?

El aspecto más interesante del suceso ocurrió en el punto de control:

  • Reglas de seguridad: Según los estándares internacionales de fútbol y el reglamento del estadio, está estrictamente prohibido entrar a las gradas con animales;

  • Final misterioso: Si a este invitado simbólico se le permitió entrar al estadio o si terminó su misión con una actuación en la entrada del recinto, sigue siendo un misterio por ahora.

Este enfoque creativo de los aficionados argentinos hacia Lionel Messi demostró una vez más el amor y el estatus infinito que posee en su país.

Lionel MessiSelección ArgentinaEstadio MonumentalFan InsólitoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los jugadores de Benín entregaron regalos inusuales a Lionel Messi en su partido de despedidaLos jugadores de Benín entregaron regalos inusuales a Lionel Messi en su partido de despedidaAyer 09:03Lionel Messi envía un emotivo mensaje de video antes del partido contra BenínLionel Messi envía un emotivo mensaje de video antes del partido contra Benín6 octubre 21:28Beckham nombra a Messi como el principal candidato al 9º Balón de OroBeckham nombra a Messi como el principal candidato al 9º Balón de Oro17 septiembre 11:49Messi viste la camiseta de Argentina por última vez: elige una equipación especial para su partido de despedidaMessi viste la camiseta de Argentina por última vez: elige una equipación especial para su partido de despedida22 septiembre 15:33Real Madrid y Barcelona expresan sus condolencias a MessiReal Madrid y Barcelona expresan sus condolencias a Messi9 agosto 18:21Sensación en el fútbol mundial: Lionel Messi compra un club españolSensación en el fútbol mundial: Lionel Messi compra un club español9 septiembre 19:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?