Club Brugge KV — Lens: alineaciones y directo

·8·Deportes
Club Brugge KV — Lens: alineaciones y directo

El partido de la Champions League entre el Club Brugge KV y el Lens comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Club Brugge KV: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (capitán), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Virginius J., 7. Tzolis C.

Suplentes del Club Brugge KV: 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Li Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.

Entrenador del Club Brugge KV: Leko I.

Alineación titular del Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (capitán), 23. Abdelhamid Y., 27. Cuisance M., 21. Haïdara M., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.

Suplentes del Lens: 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan M., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.

Entrenador del Lens: Cahuzac Y.

Club Brugge KVLensChampions LeagueFútbolDirecto
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Troyes - Lens: alineaciones y directoTroyes - Lens: alineaciones y directo17 octubre 22:47El Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diezEl Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diez10 octubre 06:50Oferta humillante de un club inglés al Lens: ¿cuál fue la respuesta?Oferta humillante de un club inglés al Lens: ¿cuál fue la respuesta?25 julio 09:18Nueva sensación tras Husanov: primeros detalles del fichaje de RahmonalievNueva sensación tras Husanov: primeros detalles del fichaje de Rahmonaliev15 agosto 10:28El RC Lens, antiguo club de Husanov, gana la Copa de FranciaEl RC Lens, antiguo club de Husanov, gana la Copa de Francia23 mayo 10:24Sorpresa en Francia: el Lens vence al PSG y conquista el Trofeo de CampeonesSorpresa en Francia: el Lens vence al PSG y conquista el Trofeo de Campeones17 agosto 08:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino