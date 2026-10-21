Club Brugge KV — Lens: alineaciones y directo
El partido de la Champions League entre el Club Brugge KV y el Lens comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Club Brugge KV: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (capitán), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Virginius J., 7. Tzolis C.
Suplentes del Club Brugge KV: 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Li Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.
Entrenador del Club Brugge KV: Leko I.
Alineación titular del Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (capitán), 23. Abdelhamid Y., 27. Cuisance M., 21. Haïdara M., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.
Suplentes del Lens: 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan M., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.
Entrenador del Lens: Cahuzac Y.
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