El club francés RC Lens vuelve a atraer la atención de los grandes de Europa gracias a otro de sus talentosos defensores. TEAMtalk según informa el medio, Ismaelo Ganiu está en el punto de mira de los ojeadores del Manchester City.

Competencia seria por el joven defensa

Según la fuente, el Manchester City sigue de cerca la evolución del jugador de 21 años. Sin embargo, la lucha por Ganiu no se limita a los «Citizens». Actualmente, otros clubes prestigiosos de Inglaterra — Chelsea, Tottenham y Newcastle también muestran un interés serio.

En la presente temporada, el joven defensa ha disputado ocho partidos en todas las competiciones, logrando anotar un gol. Su contrato actual con el Lens es hasta 2030 y los expertos del portal Transfermarkt estiman su valor de mercado en unos 30 millones de euros.

Detalles del traspaso Datos y estadísticas Jugador Ismaelo Ganiu (21 años, defensa del Lens) Clubes interesados Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle Duración del contrato Hasta 2030 Valor de mercado Aproximadamente 30 millones de euros

Abdukodir Khusanov tras los pasos de

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, el Lens se ha convertido en un club muy cercano. Cabe recordar que nuestro compatriota, valorado como un defensa fiable y polivalente, Abdukodir Khusanov también llegó procedente del club francés. Por ello, el interés de los grandes clubes ingleses en otro defensa del Lens genera gran expectación.

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