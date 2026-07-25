Oferta humillante de un club inglés al Lens: ¿cuál fue la respuesta?

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Oferta humillante de un club inglés al Lens: ¿cuál fue la respuesta?

Un gran revuelo se ha desatado en torno al RC Lens, subcampeón de Francia y campeón de Copa. El presidente del club, Joseph Oughourlian, reveló que uno de los representantes de la Premier League (EPL) propuso convertir al equipo francés en un club satélite (una filial de segundo nivel proveedora de talentos). Esta propuesta hirió el orgullo del dirigente del Lens y provocó una fuerte indignación.

Zamin.uz analiza este resonante escándalo en el fútbol francés y los detalles importantes relacionados con el futbolista uzbeko Abdukodir Khusanov .

1. « ¡Es contrario al ADN del club! »: La enardecida declaración de Joseph Oughourlian

La superioridad financiera de los clubes ingleses y su intento de someter a los clubes europeos se encontraron con la negativa categórica del presidente del Lens. L'Équipe , Oughourlian subrayó que tal propuesta era una bajeza absolutamente inaceptable.

Las furiosas palabras de Joseph Oughourlian:

« ¡Es totalmente inconcebible! Sí, hemos recibido tal propuesta, pero nunca consideraré un camino así. Es contrario al ADN del club. No importa cuánto dure nuestra fuerza, nunca aceptaremos algo así. ¡Somos Francia, un país que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo y que más futbolistas produce en el mundo! En lugar de convertirnos en una "liga B" para la Premier League, ¡debemos aspirar a metas aún más altas! »

La situación real del Lens y la propuesta del club de la Premier League

En la temporada 2025/2026, el Lens ganó la Copa de Francia y ocupó el honorable 2.º puesto en la Ligue 1.

Indicadores y aspectos

Situación actual del Lens

Estatus propuesto por el club de la Premier League

Estatus en el torneo

Campeón de la Copa de Francia y subcampeón de la Ligue 1

Club satélite de segundo nivel

Filosofía del club

Grande independiente que forma talentos de élite

Una "base" que prepara jugadores para el club de la Premier League

Política de fichajes

Fichajes independientes y de alto valor

Alinear jugadores cedidos por el club de la Premier League

2. El fenómeno Abdukodir Khusanov: Francia, fábrica de estrellas

Los clubes franceses ya se han convertido en una "fábrica" única que nutre de talentos a las principales ligas de Europa. El ejemplo más brillante y evidente de esto es el despegue del defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanov.

  1. Fase de descubrimiento: El Lens fichó a Abdukodir en el verano de 2023 procedente del Energetik-BGU de Bielorrusia.

  2. Debut en la élite europea: Fue precisamente en las filas de este equipo donde Khusanov debutó en la Ligue 1 y en la UEFA Champions League, convirtiéndose en un defensa central de clase mundial.

  3. Fichaje de 50 millones de euros: El gigante de la Premier League Manchester Cityfichó por 50 millones de euros al jugador uzbeko que demostró su potencial en el Lens durante año y medio, el 20 de enero de 2025.

El traspaso de Khusanov demostró una vez más que el Lens no es el club satélite de nadie, sino un club poderoso que suministra de forma independiente estrellas a la élite del fútbol mundial.

¿Qué opinas de esta resonante declaración?

La postura de principios del presidente del Lens puede servir de ejemplo a otros clubes en la defensa del fútbol francés y del honor del equipo.

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En tu opinión, ¿cuánto tiempo más podrá el Lens resistir la presión financiera de la Premier League? ¿Apoyas la postura de Joseph Oughourlian? ¡Deja tus opiniones y comentarios!

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Shuhrat Razzakov
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