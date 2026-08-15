Nueva sensación tras Husanov: primeros detalles del fichaje de Rahmonaliev

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Nueva sensación tras Husanov: primeros detalles del fichaje de Rahmonaliev

uzbeko joven defensa Abduqodir Husanovque llevó al gran fútbol europeo, el club francés Lens ha vuelto a poner sus ojos en los talentos del fútbol uzbeko. La prensa francesa y prestigiosos insiders han informado de que el club galo se plantea seriamente fichar al centrocampista Umarali Rahmonalievpara incorporarlo a sus filas.

Mientras Lens se prepara para participar en la Liga de Campeones, su directiva considera al centrocampista uzbeko una opción prioritaria para reforzar la medular en la recta final del mercado de verano.

¿Qué dicen los expertos franceses?

Los principales medios deportivos europeos analizan intensamente esta política de fichajes del club francés.

Kevin Karrer (experto de topmercato.com ) :

« Umarali Rahmonaliev ha sido incluido en la lista de objetivos de Lens. Las salidas de Adrien Thomasson y Mamadou Sangaré, titulares la temporada pasada, así como la marcha de Mamadi Diambou al Brest, obligan al club a reforzar con urgencia el centro del campo.

La próxima temporada, el equipo afrontará la Ligue 1 y la Copa de Francia, además de los intensos partidos de la Liga de Campeones. Por eso, fichar a jugadores talentosos como Rahmonaliev es una decisión totalmente lógica y con posibilidades de resultar rentable. »

Yohan Boden (periodista de les-transferts.com ) :

« El Racing Club de Lens muestra un interés especial en fichar a un centrocampista defensivo. Rahmonaliev ya ha disputado seis partidos de la fase de clasificación de la Liga de Campeones con el Sabah al comienzo de la nueva temporada y ha dado una asistencia.

Su enorme potencial y su despliegue sobre el terreno de juego han despertado un gran interés entre los ojeadores de Lens. El club podría iniciar próximamente negociaciones oficiales para adelantarse a sus rivales antes de que entren en acción. »

Lens, el puente más fiable hacia Europa para los futbolistas uzbekos

Las buenas actuaciones de Abduqodir Husanov con Lens y el interés que ha despertado entre los grandes clubes han reforzado considerablemente la confianza del club francés en el mercado uzbeko.

Por ahora no se ha presentado ninguna oferta oficial, pero si se acuerdan las condiciones económicas y el precio del traspaso, Umarali Rahmonaliev podría vivir un giro decisivo en su carrera y dar el salto a la máxima categoría francesa.

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Abdukodir KhusanovUmarali RakhmonalievRC LensSabah FKStade Brestois 29
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Shuhrat Razzakov
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