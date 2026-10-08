La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional

El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo y el tenso conflicto con el entrenador Jorge Jesus han llevado a los familiares del jugador a opinar sobre este doloroso tema. La madre de la leyenda de 41 años, Dolores Aveiro en una entrevista concedida al prestigioso diario portugués A Bola no ocultó lo difícil que fue para su familia la salida de su hijo de la concentración del equipo nacional.

Compartiendo sus sentimientos como madre, Aveiro expresó su confianza en que esta prueba será superada y que se hará justicia.

«Lloré un poco»: Amor maternal y lágrimas

En su declaración a la prensa, Dolores Aveiro destacó que la situación la entristeció profundamente:

Sentimientos internos: «Esta situación me afectó mucho, me entristeció sinceramente ver el estado de mi hijo», confiesa la madre del jugador;

Alivio a través de las lágrimas: «Para ser honesta, lloré un poco. También es útil: una persona debe liberar sus emociones. Tenemos que superar todo esto»;

Confianza en Dios: Aveiro expresó su firme convicción de que no ocurrirá nada malo y que Dios siempre protegerá a Cristiano.

«Podría haber salido por la puerta grande con la cabeza en alto»

La salida de Ronaldo de la concentración del equipo nacional fue difícil no solo en el aspecto deportivo, sino también psicológico:

La salida trasera: Según Aveiro, Cristiano merecía plenamente salir de la concentración por la puerta grande, con gran respeto, debido a sus grandes servicios a la selección;

Evitar el alboroto: Sin embargo, el delantero estrella prefirió abandonar la base por una salida trasera para evitar el alboroto y los objetivos de las cámaras;

Lealtad no valorada: Estas palabras de su madre muestran que la forma en que la dirección y el cuerpo técnico de la selección trataron a su capitán dejó una mala impresión en su familia.

Raíz del conflicto: El partido del 27 de septiembre y el banquillo

La salida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional fue causada por el dramático enfrentamiento contra Noruega en el marco de la Liga de Naciones:

Dejado en el banquillo: El entrenador Jorge Jesus decidió no incluir al delantero de 41 años en el campo durante este partido ganado 2-1;

Incumplimiento de acuerdos: Ronaldo, incapaz de aceptar esta decisión, abandonó la base y acusó al entrenador de negar lo acordado cara a cara en la conferencia de prensa;

El silencio de los compañeros: Anteriormente se informó que ningún jugador del equipo reaccionó a la polémica publicación de Ronaldo, optando por mantenerse neutral.

La declaración sincera y cariñosa de Dolores Aveiro reveló una vez más las presiones psicológicas y los tormentos que atraviesa la leyenda viva del fútbol moderno al final de su carrera.