Naufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el agua

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Naufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el agua

Un grave incidente ha ocurrido en el estrecho de Ormuz, una zona de importancia estratégica. Según los informes, Irán atacó un gran buque portacontenedores perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Se dice que el incidente fue causado por el incumplimiento de las normas de seguridad marítima por parte del buque y por ignorar las advertencias recibidas. Tras el ataque, se produjo un fuerte incendio en el barco, que finalmente se hundió.

La tripulación fue rescatada, el barco se incendió y se hundió

Las fotos y videos tomados en el lugar muestran la magnitud de la situación:

  • Proceso de incendio y hundimiento: Una espesa humareda negra salía de la parte superior del enorme barco lleno de contenedores, y poco después se inclinó y se hundió en el agua;

  • Rescate de la tripulación: Tras el ataque, los miembros de la tripulación a bordo fueron evacuados a tiempo y rescatados en su totalidad.

Carga valiosa en el mar: miles de iPhone y perfumes

Como resultado del hundimiento, algunos de los enormes contenedores metálicos a bordo se abrieron o sufrieron daños, dejando que la carga flotara en la superficie del mar:

  • Smartphones y perfumería de lujo: Miles de teléfonos iPhone y perfumes de marcas valiosas flotan esparcidos por la superficie del agua;

  • Movimiento de embarcaciones locales: Como se ve en las imágenes, decenas de pequeñas embarcaciones a motor que llegaron al lugar comenzaron a recoger la carga del agua, especialmente cajas de perfume;

  • Contenedores en alta mar: Algunos contenedores grandes todavía flotan a medio hundir en la superficie del mar.

Estos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, arteria principal del comercio mundial y del petróleo, podrían suponer una grave amenaza para la seguridad del transporte regional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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