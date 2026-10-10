« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis

·5·Deportes
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis

En el fútbol iraní han surgido debates apasionados e inesperados en torno a los últimos resultados de la selección nacional y la elección de sus rivales. El entrenador de uno de los clubes líderes del país, Persépolis, Mehdi Tartar criticó abiertamente la situación actual de la selección nacional en una conferencia de prensa, cuestionando la política de elección de oponentes.

El especialista señaló una grave disminución tanto en la calidad del juego como en los resultados, destacando que los enfrentamientos frecuentes contra la selección nacional de Uzbekistán no están siendo beneficiosos.

« Jugamos sin parar contra Uzbekistán... »

Según Mehdi Tartar, la geografía de los partidos amistosos y oficiales recientes está afectando negativamente al fútbol persa:

  • Competencia y prestigio: El entrenador no ocultó su descontento por la falta de variedad en los rivales: « Jugamos sin parar contra Uzbekistán, y esto no ha hecho más que dañar la reputación de nuestro equipo. Estos problemas están perjudicando gravemente a la selección nacional », enfatizó Tartar con firmeza;

  • La falta de partidos en casa: Añadió que la crisis del equipo no se debe solo a los entrenadores, sino también a las difíciles condiciones del país. Obligada a jugar sus partidos como local en campo neutral, la selección de Irán pierde el apoyo de la afición y el factor cancha.

Propuesta de conversaciones a puerta cerrada para mejorar la situación

El entrenador de Persépolis no se limitó a criticar y anunció su intención de resolver los problemas internamente:

  • Diálogo a puerta cerrada: En lugar de discutir a través de la prensa, Tartar planea celebrar una reunión a puerta cerrada con el cuerpo técnico de la selección nacional de Irán la próxima semana;

  • Ayuda práctica y ajustes tácticos: El especialista desea ofrecer su experiencia y ayuda práctica en la selección de la plantilla, los esquemas de juego y la corrección de deficiencias técnicas.

En un momento en que las selecciones de Irán y Uzbekistán se han convertido en rivales constantes en las eliminatorias de la Copa del Mundo y los torneos de la CAFA, la postura tajante del entrenador de Teherán atraerá sin duda la atención de la comunidad futbolística regional.

Mehdi TartarPersépolisSelección de IránTorneos CAFAFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo esquema « 4-3-3 »: Eldor Shomurodov habla abiertamente sobre los cambios en la selección nacionalNuevo esquema « 4-3-3 »: Eldor Shomurodov habla abiertamente sobre los cambios en la selección nacional26 septiembre 22:33Doblete de Shomurodov, gol de Norchayev: Irán derrotado 3-1 en Fergana (video)Doblete de Shomurodov, gol de Norchayev: Irán derrotado 3-1 en Fergana (video)24 septiembre 21:07Nuestra selección nacional llegó a Ferganá: nuestras estrellas fueron recibidas calurosamente antes del duelo contra IránNuestra selección nacional llegó a Ferganá: nuestras estrellas fueron recibidas calurosamente antes del duelo contra Irán23 septiembre 18:15Abbosbek Fayzullayev habla abiertamente antes de la concentración de la selección y el partido contra IránAbbosbek Fayzullayev habla abiertamente antes de la concentración de la selección y el partido contra Irán22 septiembre 00:59Urunov marca, Sergeyev asiste — Persepolis se acerca al lideratoUrunov marca, Sergeyev asiste — Persepolis se acerca al lideratoHoy 00:49« Persepolis » logra una goleada con un gol de Igor Sergeyev« Persepolis » logra una goleada con un gol de Igor Sergeyev20 agosto 05:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?