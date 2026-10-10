En el fútbol iraní han surgido debates apasionados e inesperados en torno a los últimos resultados de la selección nacional y la elección de sus rivales. El entrenador de uno de los clubes líderes del país, Persépolis, Mehdi Tartar criticó abiertamente la situación actual de la selección nacional en una conferencia de prensa, cuestionando la política de elección de oponentes.

El especialista señaló una grave disminución tanto en la calidad del juego como en los resultados, destacando que los enfrentamientos frecuentes contra la selección nacional de Uzbekistán no están siendo beneficiosos.

« Jugamos sin parar contra Uzbekistán... »

Según Mehdi Tartar, la geografía de los partidos amistosos y oficiales recientes está afectando negativamente al fútbol persa:

Competencia y prestigio: El entrenador no ocultó su descontento por la falta de variedad en los rivales: « Jugamos sin parar contra Uzbekistán, y esto no ha hecho más que dañar la reputación de nuestro equipo. Estos problemas están perjudicando gravemente a la selección nacional », enfatizó Tartar con firmeza;

La falta de partidos en casa: Añadió que la crisis del equipo no se debe solo a los entrenadores, sino también a las difíciles condiciones del país. Obligada a jugar sus partidos como local en campo neutral, la selección de Irán pierde el apoyo de la afición y el factor cancha.

Propuesta de conversaciones a puerta cerrada para mejorar la situación

El entrenador de Persépolis no se limitó a criticar y anunció su intención de resolver los problemas internamente:

Diálogo a puerta cerrada: En lugar de discutir a través de la prensa, Tartar planea celebrar una reunión a puerta cerrada con el cuerpo técnico de la selección nacional de Irán la próxima semana;

Ayuda práctica y ajustes tácticos: El especialista desea ofrecer su experiencia y ayuda práctica en la selección de la plantilla, los esquemas de juego y la corrección de deficiencias técnicas.

En un momento en que las selecciones de Irán y Uzbekistán se han convertido en rivales constantes en las eliminatorias de la Copa del Mundo y los torneos de la CAFA, la postura tajante del entrenador de Teherán atraerá sin duda la atención de la comunidad futbolística regional.