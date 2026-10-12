Abdusattorov hace una confesión sensacional antes del combate por el título de Sindarov

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Abdusattorov hace una confesión sensacional antes del combate por el título de Sindarov

El uzbeko famoso gran maestro Nodirbek Abdusattorov su compañero de equipo nacional Javohir Sindarovdio una entrevista inesperada y sorprendente a la prensa antes de su histórico enfrentamiento por el título mundial de ajedrez contra el indio Gukesh Dommaraju. UzChess Hablando con la publicación, Abdusattorov colocó a Sindarov junto a las mayores leyendas de la historia del ajedrez, reconociendo abiertamente su talento innato y la influencia que ha tenido en él.

Este reconocimiento, que dejó atónitos a los aficionados al ajedrez, demuestra el alto nivel de amistad y rivalidad deportiva entre las dos estrellas uzbekas.

«Al nivel de Kasparov»: Abdusattorovalto elogio

Al referirse al talento único de su compañero, Nodirbek expresó los siguientes puntos importantes:

  • «Más talentoso que yo»: «Conocemos muy bien el potencial de Javohir. Posee un talento inmenso, no me equivoco al decir que es incluso más talentoso que yo. Hasta 2021-2022 no dedicaba mucho tiempo al ajedrez, estaba ocupado con otras cosas», dijo Abdusattorov;

  • Entre los 5 mejores de todos los tiempos: «En mi opinión, Sindarov está entre los cinco ajedrecistas más talentosos de la historia, junto a Garry Kasparov y otros grandes maestros. En cuanto a talento, no es inferior a ellos en absoluto. Simplemente no pudo demostrar plenamente su potencial durante muchos años, permaneciendo un poco en la sombra».

«Me superó y me dio un segundo aire»

El gran maestro reveló sinceramente las dificultades de su carrera y cómo el éxito de Javohir le dio fuerzas:

  • La barrera de los 2700 y el Torneo de Candidatos: Abdusattorov recordó que fue el primero en romper la barrera de los 2700 puntos de rating en 2022 y que ha estado en la élite mundial hasta 2025: «Sin embargo, no tuve la suerte de llegar a la etapa del Torneo de Candidatos. Primero mi corta edad, luego la falta de experiencia me impidieron llegar»;

  • El liderazgo de Sindarov: «Durante muchos años estuve un paso por delante de Javohir. Ahora él me ha superado y ha sido el primero en alcanzar esta cima. Sus victorias consecutivas me dieron un segundo aire»;

  • Una nueva fuente de confianza: «Javohir demostró en la práctica que es posible, abrió el camino y fortaleció mi propia confianza. Ahora él va adelante y yo sigo sus pasos».

En vísperas de la lucha por el título mundial contra Gukesh Dommaraju, tal apoyo y reconocimiento por parte del líder del equipo nacional sin duda le dará a Javohir Sindarov una ventaja psicológica adicional en el camino hacia el campeonato mundial.

Nodirbek AbdusattorovJavohir SindarovGukesh DommarajuUzChessAjedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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