Se anuncian las fechas precisas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Uzbekistán

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Se anuncian las fechas precisas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Uzbekistán

Se han confirmado oficialmente las fechas exactas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se llevará a cabo en los campos de Uzbekistán y Azerbaiyán.

Según la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), esta gran competición que reúne a los jóvenes talentos más prometedores del planeta se llevará a cabo del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027. Está previsto que este mundial histórico sea organizado al más alto nivel por ambos países hermanos.

Formato del mundial y participantes

El campeonato mundial juvenil se desarrollará en un entorno de máxima competitividad:

  • Alcance de los participantes: En la competición participarán las 24 mejores selecciones nacionales que superaron con éxito las fases de clasificación de 6 continentes para luchar por el trofeo principal;

  • Nuestro representante como anfitrión: La selección nacional Sub-20 de Uzbekistán, dirigida por Jamoliddin Rahmatullayev, participará directamente en el torneo sin eliminatorias como país anfitrión y jugará en casa ante millones de aficionados.

Campeón vigente e historia del mundial anterior

Antes de la edición de 2027, los resultados recientes del mundial juvenil también merecen atención:

  • Anfitrión del torneo de 2025: La competición anterior tuvo lugar en el continente sudamericano, en los campos de Chile;

  • Podio: En dicho torneo, la selección juvenil de Marruecos ganó sensacionalmente el título de campeón mundial, mientras que Argentina obtuvo la plata y Colombia el bronce.

Este torneo global organizado por Uzbekistán se convertirá en un evento histórico importante, no solo para el deporte de nuestro país, sino también para proyectar a las futuras estrellas del fútbol mundial.

Copa Mundial Sub-20 FIFA 2027Uzbekistán Sub-20Jamoliddin RahmatullayevFútbolCampeonato Mundial Juvenil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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