Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!

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Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!

Como parte de su preparación para competiciones internacionales, la selección nacional de Uzbekistán Sub-20 se enfrentó a uno de los equipos más prestigiosos y fuertes de Asia, Corea del Sur Sub-20, en un partido amistoso. En un encuentro intenso y equilibrado, los jóvenes uzbekos lograron una victoria importante por 1:0.

Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), el equipo dirigido por el entrenador Jamoliddin Rahmatullayev demostró una gran preparación física y disciplina táctica, logrando finalmente encontrar el camino al gol.

El «joker» del minuto 78: el gol de la victoria de Tulaganov

Durante el partido, ambos equipos crearon varias ocasiones, pero fueron los jóvenes uzbekos quienes dieron el golpe definitivo:

  • Lucha intensa en la primera parte: La mayor parte del juego se desarrolló con una presión intensa en el medio campo y batallas posicionales;

  • El héroe que salió del banquillo: Los cambios del cuerpo técnico en la segunda mitad dieron sus frutos. El delantero que entró como suplente, Davron Tulaganov, aprovechó un hueco en la defensa coreana en el minuto 78 para anotar y decidir el destino del partido (1:0).

La elección de Rahmatullayev: Plantilla y rotaciones

El cuerpo técnico aprovechó este prestigioso partido de preparación para probar a los jugadores en todas las líneas:

Alineación inicial de Uzbekistán Sub-20:

  • Nematulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonchbek Abrayev, Nurbek Sarsenbayev, Behruz Abdusattorov, Tohirjon Ashurbayev, Ozodbek Najmiddinov, Quvanishbek Saydaliyev, Abduvosid Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov y Ulug‘bek Maratov.

Los suplentes que ingresaron:

  • Además del autor del gol de la victoria, Davron Tulaganov, durante el partido entraron Shokirov, Yusupxonov, Odiljonov, Botiraliyev, Kupaysinov, Erimbetov, Aliyev, Abdurasulov, Quvonshibayev y Ermanov, fortaleciendo el juego colectivo.

Esta victoria contra uno de los grandes del continente sin duda brindará una ventaja psicológica y confianza importante a los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev antes de los torneos oficiales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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