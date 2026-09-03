La selección de Uzbekistán U-20 se convierte en líder en solitario en las eliminatorias de Tashkent

Ha concluido la segunda jornada del Grupo B de las eliminatorias para la Copa Asiática Sub-20, celebrada en Tashkent. La selección juvenil de Uzbekistán, dirigida por Jamoliddin Rahmatullayev, se enfrentó a la India y logró una contundente victoria por 4-0 sin recibir goles.

Dominio total y goles consecutivos

Tomando la iniciativa desde los primeros minutos, nuestros jóvenes marcaron dos goles en cada tiempo, sin dejar ninguna oportunidad al rival:

Minuto 29: Ulug‘bek Maratov superó a los defensas y abrió el marcador (0:1);

Minuto 35: Quvonchbek Abrayev anotó para ampliar la ventaja (0:2);

Minuto 66: En la segunda parte, Shorahim Shorahmedov culminó una gran jugada con un gol (0:3);

Minuto 90: Nurbek Sarsenbayev, quien entró desde el banquillo, sentenció el encuentro (0:4).

Situación del grupo: Liderato en solitario y gran victoria de Siria

En el otro partido del grupo se confirmó el resultado esperado. Siria U-20 derrotó a Bangladesh por 3-0, sumando sus primeros 3 puntos:

Uzbekistán — 6 puntos (líder absoluto por diferencia de goles);

Siria — 3 puntos;

India — 3 puntos;

Bangladesh — 0 puntos.

Eliminatorias Copa Asiática U-20. Grupo B, 2ª jornada

India U-20 — Uzbekistán U-20 — 0:4

Goles: Ulug‘bek Maratov (29), Quvonchbek Abrayev (35), Shorahim Shorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).

Alineación de Uzbekistán U-20: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Azizbek To‘lqinbekov (C) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Quvonchbek Abrayev (Husan Ko‘paysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Ulug‘bek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Quvonishbek Saydaliyev (Tohir Ashurboyev, 66), Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).

Bangladesh U-20 — Siria U-20 — 0:3

Goles: Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).

Final decisiva: El duelo contra Siria

El último partido de la 3ª jornada, que definirá al ganador del grupo y al clasificado para la Copa Asiática, se disputará el 6 de septiembre. Los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev se enfrentarán a su principal rival: Siria.

¿Crees que Uzbekistán U-20 continuará su racha de victorias el 6 de septiembre para clasificar con pleno de puntos? ¿Cómo calificarías el desempeño de hoy? ¡Deja tus comentarios!