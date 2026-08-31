Uzbekistán U-20 comienza las eliminatorias de la Copa Asiática con victoria: Bangladesh derrotado

Uzbekistán U-20 comenzó su camino en las eliminatorias de la Copa Asiática con una victoria convincente. Los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev se enfrentaron a la selección juvenil de Bangladesh en la 1ª jornada del grupo «B» en el estadio «Dustlik» de Taskent, anotando dos goles sin recibir ninguno.

Dominando durante todo el encuentro, nuestros jóvenes sumaron tres puntos importantes y se colocaron entre los líderes del grupo.

Goles de la victoria y acta del partido

Momentos clave y alineaciones:

Goles rápidos: Quvonishbek Saydaliyev abrió el marcador en el minuto 20, y al inicio de la segunda mitad, en el minuto 47, Quvonchbek Abrayev marcó para establecer el 2-0 definitivo;

Protocolo del partido: Copa Asiática U-20. Eliminatorias | Grupo «B», 1ª jornada Uzbekistán — Bangladesh 2-0 Goleadores: Quvonishbek Saydaliyev (20), Quvonchbek Abrayev (47); Alineación de Uzbekistán U-20: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Azizbek To‘lqinbekov (C), Quvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46), Quvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80), Muhammadali Dilshodbekov, Davron To‘laganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).



Situación en el grupo «B» y próximo encuentro

Detalles sobre el partido paralelo del grupo y el calendario próximo: