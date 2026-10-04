Batalla de nervios: Uzbekistán Sub-20 derrota dramáticamente a Arabia Saudita

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Batalla de nervios: Uzbekistán Sub-20 derrota dramáticamente a Arabia Saudita

En el césped del «Centro Nacional de Fútbol» de Taskent, durante la segunda jornada del torneo internacional «Copa Mirabror Usmanov 2026», el encuentro entre Uzbekistán y Arabia Saudita Sub-20 ofreció a los aficionados un auténtico thriller.

La selección juvenil de Uzbekistán, dirigida por Jamoliddin Rahmatullayev, registró un marcador de combate de 2:2 al final del tiempo reglamentario, logrando la victoria gracias a una frialdad absoluta en la tanda de penaltis.

Dos veces con ventaja y 90 minutos intensos

En la primera parte, ambos equipos mostraron un fútbol cauteloso pero ofensivo. La cronología de los goles fue la siguiente:

  • Minuto 42 | 1:0: Tras un ataque peligroso de nuestros representantes, se señaló un penalti. Al punto de los once metros, Behruz Abdusattorov no desperdició la oportunidad y convirtió el penalti con calma.

  • Minuto 70 | 2:0: Aumentando la presión en la segunda parte, nuestros jóvenes lograron ampliar la ventaja — Sadriddin Hasanov batió de nuevo al portero de Arabia Saudita con un disparo preciso y hermoso.

A pesar de ello, los visitantes no se rindieron hasta el final, empatando el partido y llevándolo a la lotería de los penaltis.

Superioridad absoluta en los penaltis

Según el reglamento, en la tanda de penaltis, los jóvenes uzbekos no dieron ninguna oportunidad al rival:

  • Nuestros compatriotas ejecutaron sus disparos sin errores, dominando la batalla de los nervios;

  • La serie 4:1 se resolvió a favor de Uzbekistán Sub-20, asegurando una victoria importante.

Resumen del partido:

  • «Copa Mirabror Usmanov 2026» | 2ª jornada

  • Uzbekistán Sub-20 — Arabia Saudita Sub-20 2:2 (4:1 en penaltis)

  • Fecha y hora: 4 de octubre, 17:00

  • Lugar: Taskent, «Centro Nacional de Fútbol»

  • Goles: Behruz Abdusattorov 42 (pen.), Sadriddin Hasanov 70.

Los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev no solo consolidaron su posición en la tabla, sino que demostraron una gran fuerza de voluntad y espíritu de equipo.

Copa Mirabror Usmanov 2026Uzbekistán Sub-20Jamoliddin RahmatullayevCentro Nacional de FútbolFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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