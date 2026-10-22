Omonia – Benfica: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Omonia y Benfica comienza el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular de Omonia: 40. Fabiano (capitán), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Evandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.
Suplentes de Omonia: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.
Entrenador de Omonia: Berg H.
Alineación titular de Benfica: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Djiku A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (capitán), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.
Suplentes de Benfica: 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Entrenador de Benfica: Silva M.
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