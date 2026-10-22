Omonia – Benfica: alineaciones y directo

·23·Deportes
Omonia – Benfica: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Omonia y Benfica comienza el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de Omonia: 40. Fabiano (capitán), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Evandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.

Suplentes de Omonia: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.

Entrenador de Omonia: Berg H.

Alineación titular de Benfica: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Djiku A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (capitán), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.

Suplentes de Benfica: 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.

Entrenador de Benfica: Silva M.

En directo0-1 EN VIVO
17
El árbitro pitó, el Benfica sacará un córner.
14
¡Gol en contra! Desafortunada jugada para Loïc Nego (Omonia), que intentó despejar un centro al área chica pero la mandó al fondo de su propio arco con la cabeza. El marcador es 0-1.
140-1
¡Gol! Claudio Echeverri (Benfica) remata de cabeza a corta distancia a la esquina inferior izquierda tras una gran jugada y asistencia de Fredrik Aursnes, poniendo el 0:1 en el marcador.
12
El balón salió del campo. Omonia sacará de esquina.
11
Jayden Montnor (Omonia) regateó a sus rivales y se puso en una posición perfecta para disparar. Su disparo desde fuera del área iba hacia la escuadra, pero no supuso peligro y Anatoliy Trubin se hizo fácilmente con el balón.
9
Alessandro Circati (Benfica) intentó crear una ocasión, pero su pase fue demasiado fuerte.
7
Jayden Montnor (Omonia) mostró una agresividad excesiva durante un ataque y cometió falta sobre su rival.
4
Claudio Echeverri (Benfica) se crea espacio cerca de la frontal del área y saca un potente disparo hacia el centro de la portería, pero para Fabiano no supone ningún problema.
1
La primera parte de este partido está a punto de empezar.
00:06
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Saca de centro el Benfica.
00:06
Jasper Vergoote ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:06
Antes de que comience el partido, puedes ver las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
00:06
Hola a todos los aficionados al fútbol, estamos aquí para ofrecerles la retransmisión en directo de este encuentro y cubrir los momentos más interesantes e importantes. Nos aseguraremos de que no se pierdan nada, así que simplemente siéntense y disfruten.
OmoniaBenficaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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