La confesión de Messi: ¿qué goles considera la leyenda argentina como los más importantes?

Uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol, que actualmente juega en el club estadounidense Inter MiamiLionel Messi ha revelado cuáles de los cientos de goles marcados a lo largo de su carrera son los más valiosos e inolvidables para él. La estrella de 39 años, que recientemente puso fin a su gran trayectoria internacional tras disputar su último partido con la selección argentina en octubre, compartió esta importante confesión con el medio

The Touchline «La final de la Copa del Mundo es el punto más alto de mi carrera» Messi destacó los goles marcados en los escenarios más importantes de su carrera deportiva:

Final histórica:

«Mis goles en la final de la Copa del Mundo seguirán siendo los más importantes de mi carrera. Estos goles destacan por su importancia inigualable, la magnitud del partido y el carácter histórico del evento;

El drama de Qatar 2022: Cabe recordar que en la final de la Copa del Mundo 2022, Messi anotó un doblete contra Francia. Tras un empate 3-3, Argentina se impuso en la tanda de penaltis, logrando así el tan esperado título mundial.

Recuerdos del FC Barcelona, la Champions League y el «El Clásico» La leyenda argentina también recordó con gratitud sus noches memorables no solo con la selección nacional, sino también con el club catalán:

Cimas europeas:

«También valoro mucho mis goles marcados en las finales de la UEFA Champions League con la camiseta del FC Barcelona;

Enfrentamientos contra el Real: Además, los goles marcados en los duelos eternos contra el Real Madrid, el «El Clásico», ocupan un lugar especial en mi corazón», subrayó Lionel.

Estos recuerdos de Messi, quien cerró su carrera internacional con honor, evocan para los aficionados al fútbol toda una época dorada del deporte rey. Bundan tashqari, “Real Madrid”ga qarshi azaliy prinsipial qarama-qarshilik — “El-klasiko” o‘yinlarida urilgan gollar ham yuragimdan alohida joy olgan», — deya ta’kidladi Lionel.

Terma jamoadagi faoliyatini sharaf bilan yakunlagan Messining mazkur xotiralari futbol ixlosmandlari uchun jahon futbolidagi butun boshli oltin davrni yana bir bor ko‘z o‘ngida gavdalantirdi.