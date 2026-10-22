Reacción contundente a las palabras de Eddie Hearn sobre el combate Teremoana-Jalolov

·11·Deportes
Reacción contundente a las palabras de Eddie Hearn sobre el combate Teremoana-Jalolov

El doble campeón olímpico de peso pesado, el invicto boxeador uzbeko Bakhodir Jalolov y el noqueador australiano invicto Teremoana Teremoana son objeto de debate en la prensa internacional ante un posible enfrentamiento.

Anteriormente, el famoso promotor británico Eddie Hearn hizo una declaración sensacionalista, afirmando que Teremoana «se comería» a Jalolov en el ring. Sin embargo, el reconocido periodista deportivo británico Johnny Rushman expresó su desacuerdo con la afirmación del promotor y dio su opinión sobre el debate.

«Hablar es fácil»: Rushman contra Eddie Hearn

Johnny Rushman cuestionó las promesas grandilocuentes de los promotores, recordando que el verdadero nivel de boxeo se demuestra en el ring:

  • Reacción a las afirmaciones: «Eddie Hearn declaró que Teremoana “se comerá” a Jalolov. Pero en esta situación, un viejo refrán es muy apropiado: “Hablar es fácil, porque cualquiera puede hacerlo”», escribió el analista;

  • Nivel de confrontación: Según Rushman, el choque entre estos dos gigantes se convertiría en una confrontación táctica e intensa para los aficionados de la categoría de peso pesado.

¿Por qué Bakhodir Jalolov tiene la ventaja?

El periodista británico también comentó las críticas sobre el estilo de pelea del boxeador uzbeko, destacando su alta maestría:

  • La razón de la etiqueta de «aburrido»: «Jalolov quizás no sea el luchador más espectacular o arriesgado en el ring, pero tampoco es totalmente aburrido como algunos afirman. Por lo general, si un boxeador es técnicamente impecable y muy fuerte, empiezan a llamarlo “aburrido” fácilmente;

  • Diferencia de clase en el ring: Jalolov es totalmente capaz de dejar a Teremoana técnicamente impotente en el ring. Lo más importante es que ya ha logrado dos victorias convincentes sobre Teremoana en el boxeo amateur», subrayó Johnny Rushman.

Un paso exitoso en Londres

Recordemos que Bakhodir Jalolov subió al ring recientemente, el 17 de octubre, Gran Bretaña en una gran noche de boxeo en el prestigioso «O2 Arena» de Londres (en el marco de la velada Daniel Dubois - Fabio Wardley 2), donde derrotó por puntos al aspirante local Solomon Dacres.

El historial de enfrentamientos en el boxeo amateur y la rápida progresión en el boxeo profesional aumentan aún más la importancia de un posible combate entre Bakhodir Jalolov y Teremoana Teremoana.

Bakhodir JalolovTeremoana TeremoanaEddie HearnJohnny RushmanBoxeo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dana White arremete contra Eddie Hearn: el combate Fury-Joshua al borde de la cancelaciónDana White arremete contra Eddie Hearn: el combate Fury-Joshua al borde de la cancelación27 septiembre 23:10« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra Jalolov« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra Jalolov12 agosto 20:10El combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarseEl combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarse7 septiembre 13:15La estrella de la UFC Paulo Costa se alía con Eddie Hearn: ¿Se abre el camino hacia el boxeo?La estrella de la UFC Paulo Costa se alía con Eddie Hearn: ¿Se abre el camino hacia el boxeo?11 septiembre 09:23Eddie Howe revela sus preocupaciones sobre el fichaje de Bruno GuimarãesEddie Howe revela sus preocupaciones sobre el fichaje de Bruno Guimarães26 julio 20:38Thun - Hajduk Split: alineaciones y directoThun - Hajduk Split: alineaciones y directoAyer 23:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán