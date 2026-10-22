Reacción contundente a las palabras de Eddie Hearn sobre el combate Teremoana-Jalolov

El doble campeón olímpico de peso pesado, el invicto boxeador uzbeko Bakhodir Jalolov y el noqueador australiano invicto Teremoana Teremoana son objeto de debate en la prensa internacional ante un posible enfrentamiento.

Anteriormente, el famoso promotor británico Eddie Hearn hizo una declaración sensacionalista, afirmando que Teremoana «se comería» a Jalolov en el ring. Sin embargo, el reconocido periodista deportivo británico Johnny Rushman expresó su desacuerdo con la afirmación del promotor y dio su opinión sobre el debate.

«Hablar es fácil»: Rushman contra Eddie Hearn

Johnny Rushman cuestionó las promesas grandilocuentes de los promotores, recordando que el verdadero nivel de boxeo se demuestra en el ring:

Reacción a las afirmaciones: «Eddie Hearn declaró que Teremoana “se comerá” a Jalolov. Pero en esta situación, un viejo refrán es muy apropiado: “Hablar es fácil, porque cualquiera puede hacerlo”», escribió el analista;

Nivel de confrontación: Según Rushman, el choque entre estos dos gigantes se convertiría en una confrontación táctica e intensa para los aficionados de la categoría de peso pesado.

¿Por qué Bakhodir Jalolov tiene la ventaja?

El periodista británico también comentó las críticas sobre el estilo de pelea del boxeador uzbeko, destacando su alta maestría:

La razón de la etiqueta de «aburrido»: «Jalolov quizás no sea el luchador más espectacular o arriesgado en el ring, pero tampoco es totalmente aburrido como algunos afirman. Por lo general, si un boxeador es técnicamente impecable y muy fuerte, empiezan a llamarlo “aburrido” fácilmente;

Diferencia de clase en el ring: Jalolov es totalmente capaz de dejar a Teremoana técnicamente impotente en el ring. Lo más importante es que ya ha logrado dos victorias convincentes sobre Teremoana en el boxeo amateur», subrayó Johnny Rushman.

Un paso exitoso en Londres

Recordemos que Bakhodir Jalolov subió al ring recientemente, el 17 de octubre, Gran Bretaña en una gran noche de boxeo en el prestigioso «O2 Arena» de Londres (en el marco de la velada Daniel Dubois - Fabio Wardley 2), donde derrotó por puntos al aspirante local Solomon Dacres.

El historial de enfrentamientos en el boxeo amateur y la rápida progresión en el boxeo profesional aumentan aún más la importancia de un posible combate entre Bakhodir Jalolov y Teremoana Teremoana.