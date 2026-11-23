Hace unos días en Panamá, World Boxing celebró su congreso anual. En este evento, el doble campeón olímpico de boxeo amateur Bakhodir Jalolov participó como parte de la delegación de Uzbekistán.

Durante el evento, el boxeador uzbeko se reunió con el boxeador profesional estadounidense, su rival en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Richard Torrez según informó el propio Jalolov en su cuenta oficial de Instagram.

Detalles de la foto y del evento

En la foto compartida por Jalolov, se ve a ambos boxeadores juntos en un espacio cerrado, Bakhodir Jalolov con la mano sobre el hombro de Richard Torrez, ambos con los puños cerrados y en un ambiente cordial. En la imagen, Torrez viste una camiseta roja y mochila, mientras que Jalolov luce una camiseta beige y un reloj.

Detalle Información Atletas Bakhodir Jalolov (Uzbekistán) y Richard Torrez (EE. UU.) Evento y lugar Congreso de World Boxing, Panamá Contexto del encuentro Reencuentro de los finalistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Fuente Cuenta de Instagram de Bakhodir Jalolov

De la lucha en el ring al respeto mutuo

El encuentro en Panamá entre estos dos boxeadores, que se enfrentaron en la final olímpica de Tokio 2020, captó la atención de los aficionados al boxeo. A pesar de la intensa rivalidad en el ring, el respeto mutuo y la amistad entre los deportistas quedan patentes en la imagen.

¿Crees que Bakhodir Jalolov y Richard Torrez podrían enfrentarse de nuevo en el boxeo profesional en el futuro? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!