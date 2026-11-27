Serie de KO perfectos: Tras este éxito, el número de victorias de Teremoana Teremoana en el ring profesional llegó a 13, y es notable que haya terminado sus 13 combates antes del límite.

El golpe decisivo: En el segundo asalto de un combate pactado a diez, Teremoana derribó a su oponente con un potente gancho de derecha. Tras el conteo del árbitro, se determinó que Hemi Ahio no podía continuar, y el árbitro detuvo el combate al minuto 1:36, decretando un nocaut técnico (TKO).

KO en el segundo asalto y un 100% de efectividad

El boxeador australiano invicto en la categoría de peso pesado Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO) durante una velada de boxeo celebrada en Melbourne, Australia, Nueva Zelanda representante Hemi Ahio (25-2, 19 KO) y registró una nueva victoria antes del límite. El combate por el título vacante IBF Inter-Continental terminó en el segundo asalto.

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Cabe recordar que en el boxeo amateur, Teremoana Teremoana se enfrentó dos veces al uzbeko, campeón olímpico y mundial, Bakhodir Jalolov en el ring:

Campeonato Mundial 2023 en semifinales;

Juegos Olímpicos de París 2024 en cuartos de final.

En ambos duelos, Bakhodir Jalolov logró victorias convincentes y finalmente se alzó con la medalla de oro en ambas competiciones importantes.

Estadísticas Detalles Ganador y nuevo récord Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — 100% de KO) Oponente y su récord Hemi Ahio (25-2, 19 KO) Título en juego Vacante IBF Inter-Continental cinturón de campeón Resultado del combate KO técnico en el 2º asalto (TKO, tras un gancho de derecha) Lugar Melbourne, Australia

¿Crees que Teremoana Teremoana, con su racha del 100% de KO en el boxeo profesional, y Bakhodir Jalolov se enfrentarán también en el ring profesional en los próximos años?

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