Un reconocido periodista deportivo británico Johnny Rashman el boxeador uzbeko de peso pesado Bakhodir Jalolov y el australiano Teremoana Teremoana así como sobre las polémicas declaraciones del famoso promotor Eddie Hearn. Ambas estrellas del boxeo permanecen invictas en el ring profesional y tienen grandes objetivos.

«Las palabras no valen nada»: el análisis de Johnny Rashman

Anteriormente, el promotor Eddie Hearn había afirmado que Teremoana «se comería» a Jalolov en este momento. Johnny Rashman respondió a esta declaración recordando la superioridad técnica de Bakhodir Jalolov y su historial en el boxeo amateur: