«Jalolov es capaz de vencer a Teremoana»: experto británico responde a Eddie Hearn
Un reconocido periodista deportivo británico Johnny Rashman el boxeador uzbeko de peso pesado Bakhodir Jalolov y el australiano Teremoana Teremoana así como sobre las polémicas declaraciones del famoso promotor Eddie Hearn. Ambas estrellas del boxeo permanecen invictas en el ring profesional y tienen grandes objetivos.
«Las palabras no valen nada»: el análisis de Johnny Rashman
Anteriormente, el promotor Eddie Hearn había afirmado que Teremoana «se comería» a Jalolov en este momento. Johnny Rashman respondió a esta declaración recordando la superioridad técnica de Bakhodir Jalolov y su historial en el boxeo amateur:
«Eddie Hearn dijo que Teremoana se comería a Jalolov ahora mismo. Pero aquí hay que recordar un viejo dicho: "Las palabras no valen nada, porque cualquiera puede decirlas". Sin embargo, si se organiza esta pelea, será muy interesante para todos. Quizás Jalolov no sea el boxeador más espectacular, pero tampoco es tan aburrido como algunos piensan. Cuando un boxeador es técnicamente muy fuerte, a menudo lo llaman "aburrido". En realidad, Bakhodir Jalolov es un boxeador totalmente capaz de vencer a Teremoana con una superioridad absoluta en el ring. Ya lo ha derrotado dos veces en el boxeo amateur», escribió Johnny Rashman.
El experto también pidió precaución al boxeador australiano:
«Me gusta Teremoana. Es un peso pesado espectacular y ofensivo. Pero creo que está a punto de cometer un grave error», añadió.
Últimos combates e historial de los boxeadores
Ambos deportistas han concluido sus últimos combates profesionales con éxito, pero el balance en el boxeo amateur favorece claramente al campeón uzbeko:
Estadísticas
Bakhodir Jalolov (Uzbekistán)
Teremoana Teremoana (Australia)
Último combate profesional
17 de octubre en Londres, en el O2 Arena complejo (cartelera de Dubois vs Wardley)
Recientemente en Melbourne Australia
Último oponente y resultado
Victoria ante el británico Solomon Dacrespor decisión unánime de los jueces en 10 asaltos
Victoria ante el neozelandés Hemi Ahioen el (25-2, 19 KO) en el segundo asalto, ganando el título vacante IBF Inter-Continental cinturón
Enfrentamientos en boxeo amateur
Campeonato Mundial 2023 en semifinales y Juegos Olímpicos de París 2024 en cuartos de final, ganando ambos torneos
Perdió ante Bakhodir Jalolov en ambas prestigiosas competiciones
¿Cómo crees que terminaría un combate de boxeo profesional entre Bakhodir Jalolov y Teremoana Teremoana?
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