Egnatia — Midtjylland: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Egnatia y Midtjylland comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Egnatia: 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (capitán), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Jaime G., 17. Kryeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.
Entrenador del Egnatia: Dede N.
Alineación inicial del Midtjylland: 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Castillo D., 10. Cho Gue-sung, 4. Diao O., 38. Emefile J., 20. Hong Hyun-seok, 5. Christensen R. (capitán), 98. Martinez D., 9. Osorio D., 22. Sorensen M. B.
Entrenador del Midtjylland: Tullberg M.
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