El ex campeón mundial indiscutible de peso pesado de boxeo Oleksandr Usyk observó desde el palco VIP del estadio el dramático y goleador encuentro entre Al-Nassr y Al-Kholood en el marco del campeonato de Arabia Saudita.

En este partido, la estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo volvió a lucirse, anotando un triplete y asegurando la victoria por 5-3 de su equipo.

«Simplemente increíble»: el entusiasta reconocimiento de Usyk

Tras el pitido final, la leyenda ucraniana del boxeo no ocultó su admiración por la forma física y el talento del goleador portugués a pesar de su edad:

«Fue un partido fantástico. ¡Simplemente increíble! Cristiano es un verdadero extraterrestre», comentó Usyk con emoción.

Autógrafo de Messi y el famoso «Siuuu»: la conexión entre Usyk y Ronaldo

El respeto y el interés de Oleksandr Usyk por Cristiano ya habían llamado la atención de muchos aficionados anteriormente:

Video viral en redes sociales: Anteriormente, Usyk había publicado un video humorístico dedicado a Ronaldo;

Una celebración en un entorno inusual: El boxeador Lionel Messicausó sensación en las redes al imitar la famosa celebración «Siuuu» de Ronaldo frente a una camiseta autografiada por Messi y enmarcada en la pared;

La cercanía entre dos leyendas del deporte: Durante las peleas y eventos de Usyk en Arabia Saudita, ambos atletas se reúnen con frecuencia y se apoyan mutuamente en sus éxitos deportivos.

La eficacia de Cristiano Ronaldo sigue aportando puntos cruciales al Al-Nassr en la carrera por el título, mientras que la presencia de los líderes del boxeo mundial en los estadios aumenta el interés internacional por esta liga.