¿Por qué Oleksandr Usyk se convirtió en un ferviente admirador de Cristiano Ronaldo?

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¿Por qué Oleksandr Usyk se convirtió en un ferviente admirador de Cristiano Ronaldo?

El ex campeón mundial indiscutible de peso pesado de boxeo Oleksandr Usyk observó desde el palco VIP del estadio el dramático y goleador encuentro entre Al-Nassr y Al-Kholood en el marco del campeonato de Arabia Saudita.

En este partido, la estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo volvió a lucirse, anotando un triplete y asegurando la victoria por 5-3 de su equipo.

«Simplemente increíble»: el entusiasta reconocimiento de Usyk

Tras el pitido final, la leyenda ucraniana del boxeo no ocultó su admiración por la forma física y el talento del goleador portugués a pesar de su edad:

«Fue un partido fantástico. ¡Simplemente increíble! Cristiano es un verdadero extraterrestre», comentó Usyk con emoción.

Autógrafo de Messi y el famoso «Siuuu»: la conexión entre Usyk y Ronaldo

El respeto y el interés de Oleksandr Usyk por Cristiano ya habían llamado la atención de muchos aficionados anteriormente:

  • Video viral en redes sociales: Anteriormente, Usyk había publicado un video humorístico dedicado a Ronaldo;

  • Una celebración en un entorno inusual: El boxeador Lionel Messicausó sensación en las redes al imitar la famosa celebración «Siuuu» de Ronaldo frente a una camiseta autografiada por Messi y enmarcada en la pared;

  • La cercanía entre dos leyendas del deporte: Durante las peleas y eventos de Usyk en Arabia Saudita, ambos atletas se reúnen con frecuencia y se apoyan mutuamente en sus éxitos deportivos.

La eficacia de Cristiano Ronaldo sigue aportando puntos cruciales al Al-Nassr en la carrera por el título, mientras que la presencia de los líderes del boxeo mundial en los estadios aumenta el interés internacional por esta liga.

Oleksandr UsykCristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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