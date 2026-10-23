«Participantes del Mundial»: Denis Popov evalúa la fuerza de la selección de Uzbekistán

Exdelantero del club ruso CSKA Denis Popov compartió sus opiniones en una entrevista con el portal «Euro-Football» sobre el partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia que tendrá lugar en noviembre en Taskent.

El reconocido exfutbolista analizó el nivel actual de los «Lobos blancos», participantes en la Copa Mundial de 2026, su potencial y los aspectos únicos del próximo encuentro.

«No se llega al Mundial por casualidad»: Evaluación del potencial de Uzbekistán

Denis Popov destacó que, aunque es difícil comparar directamente a la selección de Uzbekistán con equipos como Irán o Nigeria, es obligatorio respetar su estatus:

El factor Mundial: «No es fácil compararlos directamente. Pero lo principal es que este equipo se clasificó para la Copa Mundial que se celebrará en EE. UU. Eso demuestra por sí solo que Uzbekistán tiene un alto nivel de fuerza, especialmente considerando que juegan en casa;

Maestría en la clasificación: Superaron las fases de clasificación con éxito bajo el sistema actual. Es imposible llegar a un Mundial por casualidad, es el resultado de un trabajo serio y un juego estable», afirmó el exdelantero.

«Los líderes podrían no venir»: Sobre el estatus del partido

Al mismo tiempo, el experto ruso señaló que el carácter amistoso del encuentro podría afectar la alineación y la intensidad del juego:

Pronóstico sobre la alineación: «No hay que olvidar que es un amistoso, un partido no oficial. Aún no se sabe si la selección de Uzbekistán presentará su equipo más fuerte. Es muy probable que los jugadores líderes ni siquiera vengan;

La tarea principal: Personalmente, para mí es más importante el juego de nuestra propia selección y cómo se desempeñan nuestros jugadores en el campo», añadió Popov.

Segundo enfrentamiento en Taskent

Fecha: 12 de noviembre ;

Lugar: Ciudad de Taskent, estadio central «Pakhtakor»;

Historial mutuo: Ambas selecciones se han enfrentado una vez anteriormente. En el partido amistoso disputado en Taskent en 2022, el marcador quedó en empate (0-0).

Este nuevo enfrentamiento servirá como una prueba importante para que ambas partes evalúen sus capacidades.