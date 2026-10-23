«Participantes del Mundial»: Denis Popov evalúa la fuerza de la selección de Uzbekistán

·23·Deportes
«Participantes del Mundial»: Denis Popov evalúa la fuerza de la selección de Uzbekistán

Exdelantero del club ruso CSKA Denis Popov compartió sus opiniones en una entrevista con el portal «Euro-Football» sobre el partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia que tendrá lugar en noviembre en Taskent.

El reconocido exfutbolista analizó el nivel actual de los «Lobos blancos», participantes en la Copa Mundial de 2026, su potencial y los aspectos únicos del próximo encuentro.

«No se llega al Mundial por casualidad»: Evaluación del potencial de Uzbekistán

Denis Popov destacó que, aunque es difícil comparar directamente a la selección de Uzbekistán con equipos como Irán o Nigeria, es obligatorio respetar su estatus:

  • El factor Mundial: «No es fácil compararlos directamente. Pero lo principal es que este equipo se clasificó para la Copa Mundial que se celebrará en EE. UU. Eso demuestra por sí solo que Uzbekistán tiene un alto nivel de fuerza, especialmente considerando que juegan en casa;

  • Maestría en la clasificación: Superaron las fases de clasificación con éxito bajo el sistema actual. Es imposible llegar a un Mundial por casualidad, es el resultado de un trabajo serio y un juego estable», afirmó el exdelantero.

«Los líderes podrían no venir»: Sobre el estatus del partido

Al mismo tiempo, el experto ruso señaló que el carácter amistoso del encuentro podría afectar la alineación y la intensidad del juego:

  • Pronóstico sobre la alineación: «No hay que olvidar que es un amistoso, un partido no oficial. Aún no se sabe si la selección de Uzbekistán presentará su equipo más fuerte. Es muy probable que los jugadores líderes ni siquiera vengan;

  • La tarea principal: Personalmente, para mí es más importante el juego de nuestra propia selección y cómo se desempeñan nuestros jugadores en el campo», añadió Popov.

Segundo enfrentamiento en Taskent

  • Fecha: 12 de noviembre;

  • Lugar: Ciudad de Taskent, estadio central «Pakhtakor»;

  • Historial mutuo: Ambas selecciones se han enfrentado una vez anteriormente. En el partido amistoso disputado en Taskent en 2022, el marcador quedó en empate (0-0).

Este nuevo enfrentamiento servirá como una prueba importante para que ambas partes evalúen sus capacidades.

Selección de UzbekistánSelección de RusiaDenis PopovEstadio PakhtakorFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Estudiaremos sus puntos fuertes»: Karpin opina antes del duelo contra Uzbekistán«Estudiaremos sus puntos fuertes»: Karpin opina antes del duelo contra UzbekistánHoy 09:27Gran fútbol en el horizonte: ¿Viajará la selección de Rusia a Uzbekistán en noviembre?Gran fútbol en el horizonte: ¿Viajará la selección de Rusia a Uzbekistán en noviembre?13 octubre 07:09«¡Es un milagro!»: ¡El experto ruso se queda atónito tras el espectacular doblete de Norchaev contra Siria!«¡Es un milagro!»: ¡El experto ruso se queda atónito tras el espectacular doblete de Norchaev contra Siria!2 octubre 10:56Doblete y asistencia de Norchaev: los «Lobos Blancos» aplastan a Siria (video)Doblete y asistencia de Norchaev: los «Lobos Blancos» aplastan a Siria (video)1 octubre 21:02Uzbekistán — Siria: Un duelo histórico de 28 años por la revancha ante un rival incómodoUzbekistán — Siria: Un duelo histórico de 28 años por la revancha ante un rival incómodo30 septiembre 07:55Fayzullayev habla sobre los consejos de Cannavaro y su sueño mundialistaFayzullayev habla sobre los consejos de Cannavaro y su sueño mundialista15 junio 11:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán