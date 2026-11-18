El centrocampista de la selección rusa, Danil Prutsev, evaluó a las selecciones de Uzbekistán y Venezuela, rivales en noviembre. El jugador destacó la fortaleza de ambos oponentes y admitió que la naturaleza de los goles encajados en el encuentro de Taskent le resultó incomprensible. Sus reflexiones sobre las dificultades de Rusia ante un Uzbekistán que ganaba 2-0 son especialmente destacables. «No puedo decir exactamente por qué encajamos goles» Al comparar a los dos rivales de Rusia en noviembre, Danil Prutsev reconoció a Uzbekistán como un equipo fuerte. «Uzbekistán también es una selección muy fuerte, que participó en la última Copa del Mundo. Por qué encajamos goles, a qué se debió... para ser honesto, no puedo decirlo con certeza.»

«Los goles fueron un poco extraños, no me equivoco al decir eso. Marcamos en propia puerta tras un córner, y en el segundo no supimos evaluar la situación en el área, el balón simplemente entró.» «Pero ambos equipos son muy fuertes, es agradable jugar contra rivales así. Mostramos un buen juego y ganamos», declaró Prutsev. ¿Cómo se perdió la ventaja de 2-0 en Taskent? Recordemos que el 12 de noviembre, en el estadio Pakhtakor de Taskent, las selecciones de Uzbekistán y Rusia se enfrentaron. En ese encuentro, nuestros compatriotas se adelantaron 2-0 y estuvieron muy cerca de la victoria. Sin embargo, la situación cambió drásticamente al final del partido. Los rusos marcaron tres veces en poco tiempo y ganaron 3-2. La incapacidad de Uzbekistán para mantener la ventaja de dos goles causó mucho debate entre los aficionados. La selección rusa también fue criticada por su desempeño en Taskent, ya que fue superada por su rival durante gran parte del partido y solo aseguró la victoria en los últimos minutos.