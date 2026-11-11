Al hablar sobre el calendario de noviembre de la selección rusa, Gerkus destacó que el partido en Taskent le genera mucho más interés que el duelo contra Venezuela:

Ilya Gerkus, expresidente del Lokomotiv de Moscú y reconocido funcionario del fútbol ruso, compartió sus observaciones antes del importante partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia, que tendrá lugar el 12 de noviembre en Taskent. En una entrevista exclusiva con «Euro-Football», aunque reconoció la experiencia que los anfitriones obtuvieron recientemente en el Mundial, expresó su firme postura sobre quién tiene la principal ventaja en el próximo encuentro.

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«Veré sin falta el partido contra Uzbekistán, mientras que sobre el encuentro contra Venezuela aún no he tomado una decisión y no sé si lo veré. En cuanto a nuestro primer partido fuera de casa, Uzbekistán participó en la Copa del Mundo celebrada este verano en EE. UU. Esto demuestra por sí solo que el equipo ha acumulado cierta experiencia, por lo que es extremadamente interesante seguir su juego».

Al mismo tiempo, cuando se le preguntó al funcionario si «¿podría Uzbekistán vencer a Rusia?», no ocultó su confianza en la superioridad de su selección nacional:

«En el fútbol todo puede pasar. Pero aun así, creo que somos más fuertes. Sería correcto decir que salimos al partido como favoritos».

Parámetro / Aspecto Opiniones y valoración de Ilya Gerkus Personaje Ilya Gerkus (expresidente del Lokomotiv de Moscú) Valoración del rival Uzbekistán obtuvo una gran experiencia en el Mundial 2026 en EE. UU. Interés en el partido Verá el partido en Taskent, incierto sobre el duelo contra Venezuela Favorito principal Selección nacional de Rusia («Somos más fuertes de todos modos») Fecha y estadio del partido 12 de noviembre, jueves — 20:00, estadio central Pakhtakor Fuente Publicación «Euro-Football»

«La parte rusa llega a Taskent con el estatus de favorita, pero subestimar a un rival que ha respirado el aire del Mundial y que jugará ante su afición con lleno total podría salir caro».

Polaridad de expertos en Moscú: ¿Quién tiene la razón?

Esta declaración confiada de Gerkus contradice totalmente las opiniones expresadas anteriormente por Valeri Nepomniachi, exentrenador de la selección nacional de Uzbekistán. Cabe recordar que Nepomniachi, teniendo en cuenta los problemas en la plantilla y el potencial de los legionarios, había afirmado que el único favorito real del encuentro en Taskent era Uzbekistán.

El choque que tendrá lugar la noche del 12 de noviembre en el estadio Pakhtakor, con capacidad para 35 mil espectadores, mostrará cuál de estas dos visiones está más cerca de la realidad.

En su opinión, ¿qué tan fundada es la afirmación de Ilya Gerkus de que «Rusia es más fuerte y favorita»? ¿Quién dominará en el partido de Taskent? ¡Deje su opinión en los comentarios!