El intenso y disputado partido amistoso (2-3) entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia en el estadio Pakhtakor de Taskent está generando mucho debate. El hecho de que los visitantes, tras ir perdiendo 0-2, cambiaran radicalmente el juego en la segunda parte para lograr una victoria basada en el carácter, está siendo muy comentado por la comunidad futbolística.

El ex seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Valeriy Nepomnyashchiy expresó sus opiniones sobre este encuentro, ampliamente cubierto por la prensa, en una entrevista con «RB Sport».

«El marcador de la primera parte no reflejaba lo ocurrido en el campo»

Según el experto, las cifras en el marcador tras la primera mitad no reflejaban plenamente la realidad del juego. Destacó que la selección rusa encajó dos goles muy desafortunados y extraños, pero que, a pesar de ello, los locales también generaron situaciones peligrosas ante su propia portería.