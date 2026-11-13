Valeriy Nepomnyashchiy sobre el partido de ayer: «El banquillo de Uzbekistán es demasiado débil»
El intenso y disputado partido amistoso (2-3) entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia en el estadio Pakhtakor de Taskent está generando mucho debate. El hecho de que los visitantes, tras ir perdiendo 0-2, cambiaran radicalmente el juego en la segunda parte para lograr una victoria basada en el carácter, está siendo muy comentado por la comunidad futbolística.
El ex seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Valeriy Nepomnyashchiy expresó sus opiniones sobre este encuentro, ampliamente cubierto por la prensa, en una entrevista con «RB Sport».
«El marcador de la primera parte no reflejaba lo ocurrido en el campo»
Según el experto, las cifras en el marcador tras la primera mitad no reflejaban plenamente la realidad del juego. Destacó que la selección rusa encajó dos goles muy desafortunados y extraños, pero que, a pesar de ello, los locales también generaron situaciones peligrosas ante su propia portería.
«La principal conclusión que los jugadores rusos deben sacar de este partido es que, a nivel de selecciones nacionales, estos errores no se perdonan. Al mismo tiempo, quiero destacar el carácter y el gran deseo de ganar de los pupilos de Valeriy Karpin», dijo Nepomnyashchiy.
Puntos clave del análisis del experto
Detalles y comentarios
Escenario de la primera parte
El marcador no reflejó los hechos reales en el campo
El éxito de Rusia
El carácter y el deseo de ganar de los jugadores de Karpin
Factor principal de la derrota
La debilidad del banquillo de la selección de Uzbekistán frente al rival
Próximas pruebas
Nuevos partidos amistosos para ambos equipos el 17 de noviembre
El papel del banquillo y los planes futuros
Valeriy Nepomnyashchiy también se refirió a otro aspecto importante que influyó en el cambio de rumbo del partido y en la victoria de los visitantes. Según él, el hecho de que el banquillo de la selección de Uzbekistán fuera más débil que el de Rusia tuvo su impacto en el resultado final.
Recordemos que, como parte de su programa de concentración de noviembre, la selección rusa disputará su próximo partido de control el martes 17 de noviembre en el estadio «Ozon Arena» de Krasnodar contra la selección de Venezuela. Por su parte, la selección de Uzbekistán se enfrentará ese mismo día en un estadio de Doha, capital de Catar, a Arabia Saudita (el partido comenzará a las 20:00 hora de Taskent).
¿Cree usted que, como señaló el experto, la diferencia en los banquillos realmente decidió el resultado en los últimos minutos? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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